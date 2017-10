Kim-Lian: ‘Slijm op hun kleding, in hun haar, overal!’

Kim-Lian van der Meij (35) is actrice en presentatrice. Ze woont samen met Daniel (36), met wie ze drie kinderen heeft: Ronja (8), William (6) en Benjamin (3). Elke week schrijft ze in Flair over haar drukke leven.

Als een bezetene ren ik door het dorp. Van de Etos naar de Blokker en via de Action naar de Hema. Op zoek naar borax. Ik heb eerst even moeten googelen, had er werkelijk nog nooit van gehoord. En zo te merken het winkelpersoneel ook niet als ik erom vraag. Grote ogen, opgetrokken wenkbrauwen of een diepe frons is waar ik nu al een uur tegenaan kijk, terwijl ik van het kastje naar de muur word gestuurd.

Borax is een kleurloos tot blauwig wit mineraal dat goed oplosbaar is in warm water. Het is een waterverzachtende alkaline en een krachtige vetoplosser. Het bleekt, desinfecteert en absorbeert geurtjes. Nee lieve mensen, ik ga niet schoonmaken of de boel opfrissen. Ik heb dat spulletje nodig om iets smerigs te maken: slijm. Een rage onder kinderen momenteel. Filmpjes op het internet inspireren anderen om thuis met je handen in wat huishoudmiddelen te roeren en een goor prutje te maken. ‘Hi everybody, welcome to our YouTube Channel.

Today we’re gonna show you how to make slime!’ roepen de Amerikaanse kinderen. Gevolgd door een filmpje van tien minuten waarin stapsgewijs wordt uitgelegd en voorgedaan how it’s done. En ik moet eerlijk toegeven… het kijkt lekker weg. Enorme bakken met felgekleurde smurrie waarmee je, na een halfuur te hebben geroerd en gekneed, reusachtig grote luchtbellen kunt maken. Met open mond zitten de kids tegen de computer aangeplakt. Niet al te veel later volgt de onvermijdelijke vraag: ‘Mama, mogen wij ook slijm maken?!’ En zo te merken zijn mijn kinderen niet de enigen, want overal in het dorp is de knutsellijm uitverkocht.

‘Slijm op hun kleding, in hun haar, op mijn tafel en op de grond. Overal!’’

Nog een ingrediënt dat je naast borax nodig hebt voor het maken van slijm. Wat wasmiddel, scheerschuim en eventueel voedingskleurstof en you’re good to go. Pas na anderhalf uur heb ik alles bij elkaar. Toch nog wat knutsellijm kunnen vinden, maar helaas zijn de flesjes te klein: het moet groot, groter, groots! Dus maar meteen twaalf stuks gekocht, drie per kind. Ja, anders zet het geen zoden aan de dijk. Zo, ik ben good to go naar huis. Oh nee shit, ik heb ook nog plastic bakken nodig om het goedje in te maken. Dus weer terug naar de Action.

Thuis staan de kinderen al juichend voor de ramen te zwaaien, alsof Sinterklaas aankomt. Met de mouwen opgestroopt en hun schortjes al aan,trekken ze de spullen gillend uit mijn handen. ‘Ho ho ho, rustig aan jongens! Het moet wel juist worden gedoseerd, anders…’ Maar er is geen houden meer aan. Lijmflessen worden opgerukt en leeg geknepen. De doppen van de wasmiddelflessen en het scheerschuim vliegen me om de oren. Jeetjemina, wat slijm al niet teweeg kan brengen. Het enige wat ik nog kan doen, is damage control. De rotzooi proberen te minimaliseren. Slijm op hun kleding, in hun haar, op mijn houten tafel en op de grond. Overal! Aargghh. Waar ben ik aan begonnen? Waarom werk ik hieraan mee? Het antwoord is simpel. Omdat ik het zelf als kind ook zo leuk vond. Vies worden. Met slijm spelen. Ik kreeg van mijn moeder een doorzichtig boterhamzakje en daar deed ze wat groen of roze afwasmiddel in en een beetje tandpasta. Klaar was Kees. En blij was Kim. Met een beetje smurfensnot.

