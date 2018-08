Kim-Lian: ‘Fascinerend hoe snel zo’n rommellaatje zich uitbreidt’

Kim-Lian van der Meij (37) is actrice en presentatrice. Ze woont samen met Daniel (38), met wie ze drie kinderen heeft: Ronja (9), William (7) en Benjamin (4). Elke week schrijft ze in Flair over haar drukke leven.

Ga ik het doen? Jazeker! Ik moet het van me afschrijven. Daarna zal je mij er niet meer over horen, beloofd. Nee, het is niet bepaald wereldproblematiek, maar huishoudproblematiek. Ik ga deze column wijden aan onze rommella. Ken je dat? Ja, toch?! Volgens mij heeft iedereen er wel eentje, in mijn familie in elk geval wel. Eén laatje in je huis moet je standaard vrijhouden voor rommel; spulletjes die je niet meteen een plek kunt geven. Die van ons is gevuld met een schaar, lucifers, elastiekjes, enkele inbussleutels van Ikea, een rolletje touw, een paar rolletjes plakband, sleutels van weet ik veel wat en een heleboel verfrommelde bonnetjes. Sinds een tijdje kun je er ook pleisters, meerdere vliegenmeppers en pakjes kauwgom in vinden. Fascinerend hoe snel zo’n rommellaatje zich uitbreidt. Het is net onkruid… Het wordt nooit minder, alleen maar meer. En hoe hard je ook je best doet om orde te scheppen in de chaos, het komt altijd terug.

Laatst was ons rommellaatje weer eens overvol doordat sommige mensen in ons huis (nee, ik noem geen namen, maar het was iedereen behalve ik) er haarborstels, spinners en gereedschap in hadden gegooid. De lade was zo verzadigd met zooi dat-ie nooit meer dichtging. Hij stond gewoon standaard open en niemand die zich aangesproken voelde om ’m eindelijk eens te legen. In mijn goeie bui had ik zowaar zin om dat laatje eens grondig aan te pakken. Grappig hoe therapeutisch dat werkt. Het is zálig om de überrommel van de normale rommel te scheiden, spullen op hun plek terug te leggen en sommige dingen ook gewoon weg te gooien. Blij als een kind was ik om de overgebleven rommel weer netjes naast elkaar te zien liggen; de snoertjes van de telefoonoortjes keurig opgerold en niet in honderd bochtjes om de sleutels heen gewikkeld, zodat je al weet dat je de knopen er nooit meer uit krijgt. En ik vond zeventien euro aan muntjes, ha! Gevonden geld, altijd lekker. Maar juist toen ik de la had gereorganiseerd en plek had gemaakt voor eventuele nieuwe rommel, ontstond er buiten mijn medeweten om een nieuwe verzamelplek. Kennelijk was de rommella zo netjes geworden dat iedereen in huis ervan schrok en niemand er meer zomaar wat in gooide. Dat is fijn, maar ze hadden zich met z’n allen gestort op iets nieuws: de rommelbak. Eigenlijk bedoeld als sierschaal. Míjn mooie sierschaal! Gekregen van een goede vriendin die precies mijn smaak kent: mooi rond van robuust hout, met de knoesten er nog in, asymmetrisch. Vooral mooi als je er níets in legt… Eventueel mag er best een fijn voorwerp in, maar ook dat moet dan voor de sier zijn. Maar goed, die bak is waarschijnlijk ook veel te uitnodigend, zo midden op de eettafel: ‘Rommel hier! Rommel hier! Gooi het in mij! Nu! Nu!’

Zoals ik al zei: rommel. Het is dus net onkruid; het vergaat niet. Helaas. Het siert ook niet trouwens. Hoe mooi je lade of schaal ook is…

