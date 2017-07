Kim-Lian over rages: ‘Ik loop naar de supermarkt om iets te kopen wat niet nodig is’

Kim-Lian van der Meij (36) is actrice en presentatrice. Ze woont samen met Daniel (36), met wie ze drie kinderen heeft: Ronja (9), William (7) en Benjamin (3). Elke week schrijft ze in Flair over haar drukke leven.

Rages. Ze komen en ze gaan. En wij doen er maar wat graag aan mee. De kinderen bedoel ik dan, en indirect wij ook. Als kind waren mijn zussen en ik weg van flippo’s die je uit de zakken chips kon vissen. Mappen vol hadden we. Mijn moeder ging speciaal naar de supermarkt om extra zakken te halen omdat wij die flippo’s spaarden. Ook de metalen polsbandjes met stof eromheen die je om je pols kon slaan waren ‘in mijn tijd’ een rage.

Tegenwoordig vind ik in elke hoek van de woonkamer Pokémonkaarten. En ook de Minionskaarten die je bij een bepaalde supermarktketen krijgt worden verzameld. De spinnershype, ook zo iets. We zijn er niet aan ontkomen. Voordat wij kinderen hadden zag ik bij vrienden van ons die wel al kinderen hadden hoe zij hun kroost verwenden. Hoe ze bedolven werden onder speelgoed. Elke hype werd opgevolgd en aan elk verzoek om speelgoed werd gehoor gegeven. ‘Wil jij dit hebben? Tuurlijk krijg je dat.’ Ik heb mezelf toen voorgenomen dat als wij ooit kinderen zouden krijgen, we ze nooit zo overdadig zouden verwennen. Met materiële zaken dan. Nou… Daar kom ik op terug! Wij doen het ook. Niets is te veel voor je kind. Dus loop ik zonder noodzaak naar de supermarkt om iets te kopen wat niet per se à la minute nodig is, omdat onze jongens zo graag wat nieuwe kaartjes voor hun verzameling willen.

Kijk, ik vind het heerlijk om te zien dat ze enthousiast kunnen raken van iets kleins en daar een tijd zoet mee zijn. Maar ik merk meer en meer dat ze constant gevoed willen worden met nieuwe dingen. En al heel snel verliezen ze de interesse en moet er wéér iets nieuws komen. ‘Mam ik wil naar de Bart Smit,’ zegt Benjamin bijna dagelijks. Terwijl er een hele speelgoedkast vol staat met leuke dingen die ze nauwelijks een blik hebben gegund. Gekregen cadeaus van Sinterklaas of voor hun laatste verjaardag.

Ja, ik zeg het eerlijk. Onze kinderen zijn verwend. En wij zijn daar debet aan.

Ik voel me er niet al te schuldig over, want ik ben blij en dankbaar dat wij ze zo kunnen verwennen. Maar af en toe kom ik op een punt dat ik denk: en nu is het klaar!

Spinner op de grond gevallen en kapot? Jammer dan! Had je maar voorzichtiger moeten zijn. Mis je nog een paar Pokémonkaarten in je verzameling? Dan ga je maar ruilen met je vrienden! (Nee, wij gaan niet meer naar de Bart Smit)

Verveel je je? Dan ga je eens al het speelgoed uit de kast halen en spelen met de spullen waarvan je eigenlijk was vergeten dat je ze had. En zo werden er in de afgelopen week ineens puzzels gemaakt die nog niet uit de verpakking waren gehaald. En kleurboeken ingekleurd die verstopt lagen onder een stapel Donald Ducks. En ook die oude knikkerbaan, die lag weg te roesten in een hoek, was ineens weer erg vermakelijk.

Ook vonden ze in een van de laden krijtspuitbussen. Nog van twee jaar geleden. Die moesten natuurlijk ook nog even worden opgemaakt… Tja. Vooruit dan maar.

