Kim-Lian: ‘Ik ben erachter gekomen dat ik niet echt het zakelijke type ben’

Altijd gedroomd van een bed & breakfast runnen in het buitenland? Ik heb een vacature voor je. Ik romantiseerde dat idee ook. Een optrekje op een exotische plek, waar je een paar leuke kamers verhuurt. Mensen verwennen met een lekker bed, heerlijk ontbijt, een babbeltje en reistips voor in de omgeving. En dan flink cashen! Leuke baan voor in de zomer, dacht ik zo. En velen met mij, want volgens mij staat het hoog op menig bucketlist.

Wij hadden deze zomer een proef-B&B. Sinds we vorig jaar een vakantiehuis mét gastenhuisje kochten in Zweden, leek het ons gezellig om mensen uit te nodigen. We lopen al jaren onze liefde voor Zweden te verkondigen, dus veel familie en vrienden wilden nu weleens zien waar we onze zomers altijd doorbrengen. Nou, dat hebben we geweten. Afgelopen februari stroomden de boekingen al binnen, voor zeker zeven weken in juli en augustus. Allemaal gezinnen met kind of kinderen. Ik moest er een agenda voor aanschaffen om te zorgen dat de dagen en gasten niet zouden overlappen met elkaar.

En zo was één van de bezigheden deze zomervakantie: zorgen dat onze gasten blij zijn. Niet omdat zij zo veeleisend waren, maar omdat ik het als mijn taak zag alles perfect te maken. De wasmachine stond als een malle te draaien, de droogmolen in de tuin hing altijd vol en de stofzuiger en vaatwasser hebben overuren gedraaid. Naar wens werd het Aerobed opgeblazen, extra eenpersoonsbedjes werden van hot naar her gesleept. De 18-cijferige wificode heb ik minimaal 23 keer, letter voor cijfer, voorgelezen en voor sommige gasten zelfs ingetypt. De chloorblokjes voor de jacuzzi waren niet aan te slepen en ik heb tig keer plukken haar uit de jets getrokken omdat zeven kinderen tegelijk daar hadden zitten badderen met losse, lange haren.

En dan is het ook nog vervelend als het douchewater in het gastenhuis ‘raar’ ruikt en als de gasten last hebben van vliegen in hun keukentje of niet kunnen slapen ’s nachts van de warmte… Dus stap je weer in de auto om vliegenmeppers, ventilatoren, waterfilters en andere benodigdheden te halen. In de stad, dertig kilometer verderop.

Waren de gasten lastig? Nee! Integendeel. Ze hielpen mee in het huishouden en het was reuzegezellig. Maar ik ben er achter gekomen dat ik een dwangmatige perfectionist ben. Ook als het gaat om het runnen van een voor-spek-en-bonen-B&B. Alles moet perfect zijn. Al moet ik er ’s ochtends om half zeven voor opstaan en ‘s nachts om half twee naar bed gaan: ik rust niet voordat iedereen blij is en ons huis en het gastenhuis in perfecte staat is.

Met als gevolg… Dat ik nu aan vakantie toe ben. Er is trouwens niet gecasht; onze B&B is gratis. Ik ben er dus ook achter dat ik niet echt het zakelijke type ben. Maar hé: we hebben leuk gehad. En dat is ook veel waard. Gelukkig hebben we de foto’s nog. Kan ik daar straks in alle rust nog eens naar kijken.

