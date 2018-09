Kim-Lian: ‘De kinderen rennen schreeuwend naar buiten. ‘Mam, er is geen wifi!”

Kim-Lian van der Meij (37) is actrice en presentatrice. Ze woont samen met Daniel (38), met wie ze drie kinderen heeft: Ronja (9), William (7) en Benjamin (4). Elke week schrijft ze in Flair over haar drukke leven.

Ik lig heerlijk op mijn buik op het ligbed. De zon brandt op mijn rug. In de jacuzzi liggen twee mannen – onder wie mijn eigen vent – lekker te bubbelen. Ik staar naar de planken van het terras, waar een mier over mijn zonnebril, die op de grond ligt, klimt. Fascinerend hoe het beestje doordacht met zijn zes pootjes over de dunne randjes van het montuur balanceert. Welke keuzes hij maakt: naar links, naar rechts of naar beneden. Zeker vijftien minuten lig ik te kijken, en ondertussen dwalen mijn gedachten af naar mijn kindertijd. Hoe vaak heb ik me vroeger niet vermaakt met weinig? Gewoon spelen met mijn vingers in het zand of lekker staren naar insecten in de tuin. Was het verveling? Of juist vermaak? Het was in elk geval heel vermakelijke verveling. Nu kijk ik om me heen en zie de kinderen nergens buiten. Ze vinden het waarschijnlijk te warm, en daar kan ik inkomen met 31 graden. Maar ik vind het toch een triest gezicht als ik ze zie hangen op de bank, allemaal met een iPhone, iPad of laptop in de hand. En ik weet: ik ben er zelf debet aan.

‘Mam, mijn telefoon heeft nog maar drie procent batterij!’

Kinderen hoeven zich tegenwoordig helemaal niet meer te vervelen. Er is zo veel te doen voor ze. Dingen die ik vroeger niet had. Jammer vind ik dat. Een beetje verveling op z’n tijd is gezond. Juist dan word je als kind uitgedaagd om creatief na te denken. Gewoon: lekker je fantasie gebruiken. Maar zo ver komt het vandaag niet bij onze kids.

Totdat er plotseling paniek uitbreekt. Noem het een geluk bij een ongeluk. De bubbels van de jacuzzi stoppen abrupt… Er blijkt een stroomstoring te zijn op het eiland waar we vakantie vieren. Het duurt niet lang of de kinderen rennen schreeuwend naar buiten, alsof er iets vreselijks aan de hand is. ‘Mam, de wifi ligt eruit!’ ‘Mam, mijn telefoon heeft nog maar drie procent batterij!’ Ja jongens, alle elektriciteit ligt plat, leg ik uit, terwijl ik met moeite een lach probeer te onderdrukken. ‘Ik was net bij het hoogste level! Wat moeten we nu dan doen?’ ‘Ga buitenspelen,’ opper ik vrolijk. ‘Het is prachtig weer.’ Diepe zucht. ‘Dat hebben we al gedaan.’ En even, héél even zie ik de verveling toeslaan. Goed zo, denk ik bij mezelf. Eens kijken hoe ze dit oplossen…

Al snel worden de slippers aangetrokken en rennen de kinderen naar de buren om te badmintonnen. Even later hoor ik ze lachen en gillen wanneer ze tikkertje spelen. Wat een verademing. De jongste trekt de spelletjeskast open en even later zitten we te kaarten onder de parasol. De honden worden geborsteld, er worden schilderijen gevingerverfd en artistieke bloemenkransjes gemaakt van plantjes en bloemen uit de tuin. Kortom: uren vermaak, met weinig. Maar juist daardoor heel véél.

De stroomstoring duurde uiteindelijk vier uur en het waren misschien wel de leukste vier uur van de vakantie. Ik hoop dat mijn kinderen zich weer snel gaan vervelen. En anders zorg ik daar wel voor. Gewoon even de elektriciteitsstop omzetten.

