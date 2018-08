Kim-Lian: ‘Als een kind zat ik te kijken, met een smile van oor tot oor’

Kim-Lian van der Meij (37) is actrice en presentatrice. Ze woont samen met Daniel (38), met wie ze drie kinderen heeft: Ronja (9), William (7) en Benjamin (4). Elke week schrijft ze in Flair over haar drukke leven.

Een nieuwe mijlpaal in mijn leven. Ik ben zo ontzettend blij. Na drie succesvolle kinderboeken van Dierendorpje kan ik nu vol trots schrijven dat het Dierendorpje tot leven gaat komen in het poppentheater. En dat vind ik bijzonder gaaf!

Het theater heb ik altijd een magische plek gevonden. Als speler en als publiek. Toen Gitte Spee en ik in 2013 vers van de pers het eerste exemplaar van ons boek in handen kregen, hoopten we al dat er meer boeken zouden volgen. Ook fantaseerden we over een theatershow: hoe leuk zou het zijn als…? En nu, vijf jaar later, gaat het gewoon gebeuren. We zien het als een groot compliment en een mooie volgende stap dat de verhalen, liedjes en karakters die we hebben gecreëerd straks in het poppentheater te bewonderen zijn.

Toen we daarvoor benaderd werden, was eigenlijk onze enige vraag: wie gaat het doen? Gitte en ik zijn allebei ontzettend druk en kunnen niet naast onze fulltimebaan ook nog een theatertour doen, hoe leuk ik dat ook zou vinden. Audities zouden dus volgen. Jong talent van allerlei theater- en musicalopleidingen uit het land kwamen een gooi doen naar de hoofdrollen. En deze twee leukerds zijn het geworden: Jorrit de Vries en Janiek Vreeken. Samen brengen zij dappere Zebra, lieve Giraf, onzekere Olifant, ondeugende Rode Kat en al hun vriendjes tot leven.

De repetities zijn in volle gang en ik ben onlangs natuurlijk even gaan kijken. Ik dacht dat het zweet in mijn handen zou staan. Dat mijn theaterhart zou bloeden, omdat ik het zo graag zelf wil doen. Maar niets van dat alles. Ik heb genoten van elke scène, elk lied en elke grap. Jorrit en Janiek zijn om op te vreten en zij geven echt hun eigen creatieve draai aan ons boek. Als een kind heb ik onbevangen naar alles kunnen kijken en luisteren, met een smile van oor tot oor. En dat is precies de bedoeling; dat de kleintjes er blij van worden. Ik kon het niet helpen ondertussen al te fantaseren over de volgende stap: Dierendorpje – De Film. Hé, een mens mag dromen, toch?

