Kim-Lian: “Kijken kijken niet kopen’ is niet echt onze stijl, we namen er meteen twee’

Kim-Lian van der Meij (37) is actrice en presentatrice. Ze woont samen met Daniel (38), met wie ze drie kinderen heeft: Ronja (9), William (7) en Benjamin (4). Elke week schrijft ze in Flair over haar drukke leven.

Het heeft drie weken geduurd. Drie lange weken van leegte en gemis. Niet alleen voor ons als gezin, maar ook voor Skais zus Moon. Je hoort soms dat ook honden kunnen sterven van verdriet. In Moons geval is dat wat overdreven, maar lusteloos voor zich uit staren deed ze wel de laatste weken. Slenterend naar haar voederbak en amper kwispelend als we binnenkwamen. Het brak onze harten. Dat we onze dertienjarige trouwe viervoeter Skai moesten laten inslapen omdat hij ziek was, deed zo’n pijn.

We zouden de tijd nemen om te rouwen, hadden we gezegd. Verdriet en gemis verdienen hun tijd en plek na zo’n verlies. Toen kwam er ‘spontaan’ toch die vraag op een zondagochtend: ‘Zullen we straks even bij een kennel gaan kijken?’

‘Gewoon even kijken hoor, we hoeven niet meteen een nieuwe hond te kopen,’ zei Daniel quasi-nonchalant. Alsof je met vier kinderen (mijzelf meegerekend) alleen maar kunt KIJKEN naar schattige, donzige en kwispelende alaska-malamute puppy’s…

‘Kijken kijken niet kopen’ is niet echt onze stijl, we namen er meteen twee’

Jij als lezer kunt de afloop natuurlijk wel voorspellen. Dus laat ik daar maar kort en krachtig over zijn, en waarheidsgetrouw. Na de aanblik van deze té leuke zwart-witte schatjes met vrolijke bruine ogen, duurde het nog géén drie seconden voordat we al hadden besloten om een nieuw maatje voor Moon mee te nemen. De kids stonden te springen en juichen voor het glas (net zoals de pups achter het glas: ‘Kies mij, kies mij!’). Ik smolt ter plekke en Daniel stond alleen maar te grijnzen. Missie geslaagd, zal hij hebben gedacht.

We gingen dus niet alleen maar kijken, want dat kunnen we helemaal niet! ‘Kijken kijken niet kopen’ is niet echt onze stijl, sterker nog… we namen er meteen twee. Skai en Moon waren tenslotte ook broer en zus uit hetzelfde nest en hebben samen een heel fijn leven bij ons gehad.

Dat gunden we dit reutje en teefje van vier maanden ook, die overigens als laatste twee over waren gebleven uit het nest. Jinx en Jaala hebben we ze genoemd. Eenmaal thuis aangekomen hoopten we dat Moon net zo enthousiast was als wij, maar dat viel behoorlijk tegen. Ze moest niets van de nieuwe huisgenoten hebben. Grom, grom en nog eens grom. Oeps! Tja, hoe lossen we dit op? Het was natuurlijk ook naïef om te denken dat Moon als dertienjarige zomaar twee vreemde pups zou omarmen in haar huis. Haar terrein.

Maar net als bij mensen moeten honden gewoon even aan elkaar wennen. Even de kat (ehm, hond) uit de boom kijken. Éven laten weten wie de baas is en de leiding heeft. Toen dat eenmaal duidelijk was, zag ik tot mijn verbazing een paar dagen later het volgende tafereel. Een groepsknuffeltje op de bank. Ik denk dat het wel goed komt met ons.

