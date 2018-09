Kim-Lian: ‘Ik wil niets van de clou missen, dus ópen die deur!’

Kim-Lian van der Meij (37) is actrice en presentatrice. Ze woont samen met Daniel (38), met wie ze drie kinderen heeft: Ronja (9), William (7) en Benjamin (4). Elke week schrijft ze in Flair over haar drukke leven.

Lees ook: Kim-Lian: ‘De kinderen rennen schreeuwend naar buiten. ‘Mam, er is geen wifi!”

De pot op

Ik val maar meteen met de deur in huis. Poep jij weleens met de wc-deur open in het bijzijn van andere mensen? Op een klein kiertje of misschien zelfs wagenwijd open? Ik wel namelijk. Sorry dat ik het zo onaangekondigd op tafel smijt… Maar ik doe het best regelmatig eigenlijk. En daar wil ik het graag even met jou over hebben. Mijn vraag is dan ook: is het vreemd dat ik dit doe? #durftevragen.

Dit behoeft allereerst wel wat uitleg. Uiteraard doe ik mijn behoefte, groot of klein en met de deur open alleen bij mij thuis. Nouuu, wacht. Dat is niet helemaal waar… Ook bij mijn zus, want zij doet het ook bij mij. Maar goed, alleen op plekken waar ik me helemaal op m’n gemak voel. Ik doe het voornamelijk omdat ik niets wil missen. Stel, ik zit zo rond negen uur ’s ochtends met mijn zus aan de keukentafel aan een lekkere verse bak koffie. We hebben een goed gesprek. Het is zeer amusant óf spannend, want ze heeft nieuws voor me. Ik kan dan midden in haar relaas ineens de drang voelen komen om te…, ja je snapt het. En als ik íéts ben, dan is het ongeduldig.

Ik wil echt niet wachten op de clou of apotheose.

Daarom gaat het gesprek vaak zonder pauze verder terwijl ik op het toilet zit met de deur open – of ik nou een kleine of grote boodschap moet doen. Ook thuis beland ik regelmatig in zo’n situatie, bijvoorbeeld als ik zicht wil houden op de kinderen. Die halen namelijk best weleens wat kattenkwaad uit. Júist als ik op de plee zit. Dus, ópen die deur! En ja, dan loopt mijn vriend, nichtje, zwager, vader of iemand anders die ik goed ken weleens voorbij. En nee, ik me schaam me totaal niet als ze me daar zien zitten. Sterker nog, niemand bij ons kijkt er nog raar van op. Het is blijkbaar een familietrekje. Alleen de ‘koude kant’ kan er maar niet aan wennen. Ze tolereren het, maar mijn vriend en mijn zwager blijven onze gewoonte op z’n zachts gezegd vreemd en onsmakelijk vinden. ‘Kim, moet dit nou?!’ klaagt Daniel, als hij me weer eens op het kleinste kamertje ziet zitten.

Maar effe hè, dan heb je vijftien jaar verkering. Vijftien jaar dag in dag uit met elkaar. ’s Nachts slaap je naast elkaar. Je ziet elkaar in allerlei situaties: naakt, ziek, zwak, misselijk, dronken, kotsend, boerend, scheten latend, kinderen barend (waarbij ook weleens per ongeluk iets meekomt uit dat andere gat) en ga zo maar door… Waar moet je je dan in hemelsnaam nog voor schamen?! Wat kun je nou nog niet van elkaar hebben gezien of geroken in die vijftien jaar samen?!

Je zou kunnen zeggen: we hebben het hier over normaal fatsoen. Het is gewoonweg netjes en normaal om de deur dicht te doen als je je behoefte doet. Ja, daar valt iets voor te zeggen. Maar er is ook een ander uiterste. Daniel doet namelijk nog steeds, na vijftien (!) jaar samenzijn, de badkamerdeur op slot als hij gaat douchen. Terwijl we soms met z’n allen in de rij staan om onze tanden te poetsen of een plasje te plegen. We hebben maar één badkamer in huis, we zijn met vijf personen én er is vaak haast. Kijk, dát vind ik dus pas ‘raar’!

Deze column van Kim-Lian komt uit Flair 37. Deze editie ligt nu in de winkels. Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen kan hier.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.