Kim-Lian: ‘Ik moest twee jaar extra wachten  op een tongzoen door die beugel’

Kim-Lian van der Meij (37) is actrice en presentatrice. Ze woont samen met Daniel (38), met wie ze drie kinderen heeft: Ronja (9), William (7) en Benjamin (4). Elke week schrijft ze in Flair over haar drukke leven.

Lees ook: Kim-Lian van der Meij ontmoette de nieuwe vriend van haar moeder

De dag dat mijn beugel eruit mocht, herinner ik me nog exact. Twee jaar lang liep ik met slotjes in mijn mond: van de brugklas tot de tweede van de havo. Breeduit lachen deed ik niet. Althans niet onbevangen, want ik vond het geen gezicht al dat ijzer in mijn giechel. En dan heb ik het nog niet eens over de elastiekjes die verkleurden of braken, eten wat overal tussen bleef hangen, en de pijnlijke krassen en rauwe plekken aan de binnenkant van mijn lippen en wangen. En dan die dagen dat ik naar de ortho ging om de boel strak te laten trekken… Ai ai ai.

Dat alles was ik instant vergeten op de dag dat mijn beugel werd verwijderd. Wat een bevrijding! Wat een genot om met mijn tong langs mijn boventanden te glijden en gladde en zachte oppervlaktes te voelen. De hele week erna heb ik met een smile van oor tot oor door de school heb gelopen.

Met diezelfde big smile loopt mijn dochter nu de wachtruimte van de orthodontist binnen. Weken is ze er al mee bezig. ‘Wanneer krijg ik mijn beugel nou mam?’ ‘Hoe lang duurt het nog?’ ‘Mag ik al?!’ Alsof het een feest is! Ze ziet er werkelijk naar uit om zo’n ijzerconstructie in haar mond te krijgen, want haar vriendinnen hebben het ook. Dus is het leuk. En dan hoor je bij het beugelbekkiegroepje. Als haar naam wordt omgeroepen door de intercom, huppelt ze uitgelaten de behandelkamer in en springt ze op de stoel. ‘Zo! Iemand heeft er zin in,‘ zegt de orthodontist blij verrast.

‘Ja, drie meisjes in mijn klas hebben een beugel en mijn beste vriendin Sophia krijgt er een na de zomervakantie’, vertelt Ronja.

‘Heb je al een kleur uitgekozen voor je blokbeugel?’ vraagt hij en hij laat een waaier aan mogelijkheden zien. Alle kleuren van de regenboog, met of zonder glitters en zelfs glow in the dark. OMG! Dat hádden ze in mijn tijd niet.

Het wordt blauw. Haar lievelingskleur. Mét glitters!

Ze hapt in een bitje met een zalmroze snel hardwordende substantie. Vijftien minuten later staan we weer buiten.

‘Jammer dat ik niet meteen mijn beugel kreeg. Hoe lang moet ik nog wachten?’

‘Volgende week is het echt zo ver,’ stel ik haar gerust.

‘Dat duurt nog zo lang…’moppert ze.

Lang, lang? denk ik bij mezelf. Weet je wat lang duurde? Die twee jaar voordat die schroothoop uit mijn mond mocht. Twee jaar extra wachten op mijn eerste echte tongzoen: ‘Dat kan echt niet met mijn beugel, straks blijf je ergens aan hangen.’

Maar dat zeg ik allemaal niet tegen haar. Zij is blij. Blij met haar blokbeugel. In het blauw, mét glitters!

Dus ik ook.

Deze column van Kim-Lian komt uit Flair 27. Deze editie ligt nu in de winkels.