Kim-Lian: ‘Ik gun iedereen een Sarina. Dan zou de wereld er een stuk positiever uitzien.’

Kim-Lian van der Meij (35) is actrice en presentatrice. Ze woont samen met Daniel (36), met wie ze drie kinderen heeft: Ronja (8), William (6) en Benjamin (3). Elke week schrijft ze in Flair over haar drukke leven.

Lees ook: Kim-Lian ‘Hoe onnozeler het is wat ik deel, hoe meer likes ik krijg’

We hebben allemaal weleens hulp nodig. Een ‘levenslijn’ die je uit kunt gooien. Een helpdesk waar je terecht kunt met je vragen over het leven en over dagelijkse dingen. Daniel is voor mij de eerste met wie ik dit soort dingen bespreek. Toch heb ik soms behoefte aan een ander soort hulp. Ik noem het maar even hulp van bovenaf. Ik ben niet religieus, wel spiritueel. Ik geloof dat wij verbonden zijn met het universum. En dat het universum niets liever wil dan dat wij als mens op aarde gelukkig zijn. Het is bereid ons alles te geven wat we nodig hebben. We moeten er alleen wel zelf om vragen en er zelf in geloven. Oprecht. Zonder twijfel.

Als ik lekker in mijn vel zit, merk ik dat dat doorwerkt op andere dingen. Alsof ik een magneet ben van positiviteit die uitsluitend positiviteit aantrekt. Al het negatieve wordt afgestoten of je komt er simpelweg niet in aanraking mee, want dat zit niet op dezelfde trilling als de leuke dingen die je omringen. Dat vasthouden van positiviteit kan moeilijk zijn, dat is een kunst. Er hoeft maar iets te gebeuren, een tegenslag of teleurstelling en je ‘happy-kompas’ is van slag. BOEM! KNAL. De weg kwijt. Alle angsten en onzekerheden komen weer binnen. Uiteindelijk vind ik altijd mijn weg terug, omdat ik een positief ingesteld mens ben. Maar dat duurt wel even. En omdat het leven te kort is en mijn wensen- en dromenlijst lang, help ik mezelf graag een handje.

‘Sarina heeft een gave. Ze is mijn spreekbuis naar de andere wereld’

Daarom ga ik om de zes weken naar Sarina. Sarina. Op papier een naam. Maar voor mij een prachtig mens met een bijzondere, krachtige gave. Ik bezoek haar al vijftien jaar. Ik kom dan binnen in haar werkkamer, die vol staat met mooie beelden, stenen van rozenkwarts en kaarsen. Er brandt wierook en op de achtergrond klinkt fijne, zachte muziek. Ik doe mijn schoenen uit en plof neer in de heerlijke fauteuil. Meteen glijdt alle stress van mij af en is het alsof ik een andere wereld binnentreed. Een veilige wereld, een rustige wereld en een liefdevolle wereld. Waar ik al mijn vragen kan stellen, al mijn emoties op z’n beloop kan laten en waar ik al mijn wensen onbaatzuchtig en ongegeneerd mag neerleggen en uitspreken.

Zij, Sarina, is mijn spreekbuis naar de andere wereld: het universum. Zij is de liefste, grappigste en slimste vrouw die ik ooit heb ontmoet. Zij heeft een gave.

Hoe het werkt? Dat is moeilijk in woorden uit te drukken, omdat woorden de lading niet dekken. Ze praat met mijn gidsen, mijn beschermengelen, mijn onderbewuste. Hoe vaag dit voor de meesten ook klinkt, ik voel dat het klopt. Ja, ze ziet dingen en kan contact leggen met de andere wereld, om bijvoorbeeld even te babbelen met mijn overleden opa. Maar daarvoor kom ik niet bij haar, hoe graag ik mijn opa ook weer even zou willen spreken. Ze hoeft ook niet mijn toekomst te voorspellen. Zelf heeft ze een hekel aan het imago van ‘de vrouw met de glazen bol’. Nee, ik leef in het hier en nu. En dáár heb ik haar bij nodig.

Zelfs na tientallen sessies door de jaren heen, voelt het iedere keer als een nieuwe les, een nieuw inzicht. Zij zet mij weer terug in mijn kracht als ik denk die kwijt te zijn. Zij laadt binnen anderhalf uur mijn batterij op als ik vermoeid binnenkom. Ik kan niet zonder haar. Natuurlijk kan dat wel, maar ik wil het niet. Ik gun iedereen een Sarina. Dan zou de wereld er een stuk positiever uitzien.

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome