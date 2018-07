Kim-Lian: ‘Een quiz over jezelf is best een rare gewaarwording, kan ik je vertellen’

Kim-Lian van der Meij (37) is actrice en presentatrice. Ze woont samen met Daniel (38), met wie ze drie kinderen heeft: Ronja (9), William (7) en Benjamin (4). Elke week schrijft ze in Flair over haar drukke leven.

Lees ook: Kim-Lian: ‘Bij ons vrouwen blijft ruzie hangen. Sudderen. En soms etteren’

Met een man of twintig zitten we in een cirkel, op wat kleedjes in het zand van de Soesterduinen. Twee jaar geleden zaten we ook zo, maar op een andere plek. Het begint traditie te worden. De sfeer is goed. Er wordt gelachen, gekletst en spelletjes gespeeld. Iedereen is op zijn gemak. Ik herinner me dat het twee jaar geleden iets minder ontspannen was. Sommigen waren nerveus. Dat probeer ik altijd te doorbreken, want ik wil niet dat mensen zenuwachtig worden van mij, of van de situatie. ‘Wat is de situatie?!’ hoor ik je denken. We zijn op mijn fandag. Georganiseerd door mijn fanatiekste fans: Nienke en Ilona. Superleuke meiden die al jarenlang elke maand een nieuwsbrief typen van mijn bezigheden die met tv, theater, muziek of film te maken hebben. Zelfs in komkommertijd tikken zij die nieuwsbrief. Waarover?! Tja, geen nieuws is óók nieuws, blijkbaar.

Geen verjaardag missen ze van mij en mijn gezin. Trouw ligt er altijd een verjaardagskaart in de brievenbus. Mijn adres heb ik na zoveel jaar aan ze gegeven, omdat ik het zo onpersoonlijk vond om alles via mijn management te laten lopen. Je bouwt een band met je fans op. Althans dat is bij ons gebeurd. De meeste van hen ken ik uit de Kids top 20-tijd. Toen waren zij nog kinderen of pubers en stonden ze met spandoek en een Kim-Lian T-shirt bij het podium als ik optrad met mijn bandje. Leuke tijd was dat! Ze zijn met me meegegroeid. Kwamen naar alle musicals, tv-opnames, kochten mijn cd’s en mijn boeken.

‘Het werd steeds gezelliger’

Wanneer het kan, neem ik even de tijd voor mijn fans, met een foto, een handtekening of een praatje. Maar dat vonden ze niet genoeg. Een fandag stond hoog op hun verlanglijstje. Oké, een fandag it is! Maar wat verwachten ze dan van me, vroeg ik me af. Ik blijf het fenomeen ‘fan’ een beetje apart vinden. Ik ben zelf nooit echt fan van iemand geweest. Ja, van The Backstreet Boys, maar dat duurde maar even. Ik hoefde niets te doen, stelden ze me gerust. Een paar uur aanwezig zijn was genoeg. Zij zouden alles regelen: de locatie, activiteit, picknick en een spel. De locatie werd Soest, mijn woonplaats. Top! Een thuiswedstrijd dus. Ze kwamen me nog ophalen ook, als mijn privé-chauffeurs. De activiteit werd een rit met de paardentram door de Soesterduinen. Top! Ben dol op paarden, en fijn dat zij vooral actief waren. De picknick bestond niet alleen uit koeken en chips, maar er waren ook worstenbroodjes, fruit, en zelfs mijn favoriete wijn mét wijnglazen. Top! Het werd steeds gezelliger. Het spel: een Kim-Lian quiz. Daar heb ik zo hard om gelachen, want een quiz over jezelf is best een rare gewaarwoording. Maar goed, ik hoefde die niet te presenteren of te jureren, alleen maar te aanschouwen. En oh ja, ik mocht voor spek en bonen meedoen, want ik wist alle antwoorden al. Maar dat viel tegen! Ik heb zowaar dingen over mezelf en mijn carrière geleerd. Wat ik allang was vergeten of waar ik niet bij stil had gestaan, hebben Nienke en Ilona gearchiveerd. En zo kwamen er grappige vragen voorbij, waardoor ik werd herinnerd aan een leuke rol, show of collega. Al met al heb ik een bijzonder leuke middag gehad en zij ook.

Ik mag in mijn handjes knijpen met zulke lieve fans. En aangezien zij in augustus de honderdste nieuwsbrief schrijven, mag ik er bést wel een column aan wijden. Ik hoop dat ze dit lezen en beseffen hoe blij ik met ze ben.

Deze column van Kim-Lian komt uit Flair 30. Deze editie ligt nu in de winkels.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.