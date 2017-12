Kim-Lian: ‘Als ik geen artiest was geworden, zou ik een marktkoopvrouw zijn geweest’

Kim-Lian van der Meij (37) is actrice en presentatrice. Ze woont samen met Daniel (38), met wie ze drie kinderen heeft: Ronja (9), William (7) en Benjamin (4). Elke week schrijft ze in Flair over haar drukke leven.

De Warme Witte Winter Weken zijn in volle gang. En dan bedoel ik niet alleen de gezellige avonden voor de open haard, terwijl het buiten koud en donker is. In mijn woonplaats Soest zijn de WWWW een bekend fenomeen: een van de gezelligste kerstmarkten van Nederland met een levende kerststal, livemuziek, eten en drinken en tientallen Anton Pieck-achtige, houten huisjes waar ambachtelijke waren worden verkocht. Werkelijk alles is er te vinden om de feestdagen nog sfeervoller te maken.

Kleikunstwerkjes

Jaarlijks trekt dit familiefestijn zo’n honderdduizend bezoekers. Voor mijn zus en mij dus een mooie gelegenheid om onze handgedraaide keramiek aan een groter publiek te laten zien. Want ja, pottenbakken is onze gezamenlijke hobby en elk vrij uur steken we maar al te graag onze vingers in de klei. Bij alleen een hobby is het trouwens niet gebleven, want inmiddels hadden we zo veel potjes, mokken, schalen en kannen gedraaid dat ze niet meer in onze woonkamers pasten en we maar besloten om ze te verkopen.

En zo gebeurt het dat we onze kleikunstwerkjes (dubbel en dik ingepakt in bubbeltjesfolie) van hot naar her slepen. En ik hou ervan, die markten en beurzen! Als ik geen artiest was geworden, zou ik een marktkoopvrouw zijn geweest. Of een eigen winkel hebben, dat vond ik als kind al leuk. Verkopen zit ons in het bloed: waarschijnlijk door onze ondernemende ouders. Alhoewel ik mijn product wel leuk moet vinden. En met onze keramiek heb ik dat dus. Het is met veel plezier, creativiteit en liefde gemaakt en het resultaat mag er zijn.

‘De blaren stonden op mijn handen – en het zweet op mijn bovenlip.’

Voorzichtig, het is breekbaar

Enfin, terug naar de kerstmarkt. Maar liefst vier dagen achter elkaar zouden we er gaan staan. ‘Joehoe, ik heb ons ingeschreven voor de Warme Witte Winter Weken,’ riep ik enthousiast tegen mijn zus, die in eerste instantie dacht ik op een skivakantie doelde. Toen het kwartje eenmaal viel, zijn we meteen aan het werk gegaan. Als twee bezetenen zijn we kilo’s klei en liters glazuur gaan inkopen. De Drie Dwaze Dagen bij de Bijenkorf zijn er niets bij! De schuur, garage, bijkeuken en woonkamer: geen enkel plekje bleef onbenut. Overal lagen of stonden onze kleiwerkjes te drogen. De blaren stonden op mijn handen – en het zweet op mijn bovenlip als de kinderen tikkertje in huis deden. ‘Voorzíchtig, jongens! Het is breekbaar! Niet rennen! Niet springen! En William, niet met die voetbal in huis!’ Achteraf moet ik erom lachen, vooral als ik Daniels gezicht voor me zie die het met lede ogen aanzag. Ik was letterlijk en figuurlijk helemaal aan het doordraaien van dat pottenbakken.

Meer dan honderdvijftig stukken hebben we binnen een maand uit de klei gestampt. Hon-derd-vijf-tig?! Ik schrik ervan als ik het zo op papier zie staan. Geen idee hoeveel we kwijtraken op de markt, maar liever te veel dan te weinig, dacht ik. Ik hou niet van ‘Nee’ te moeten verkopen aan de klant. En mochten we meer dan de helft overhouden, dan heb ik alvast leuke cadeaus onder de boom voor mijn familie en vrienden. O nee, zo veel vrienden heb ik niet… Ach, gelukkig hebben we nog een webshop: Zisskeramiek.nl.

