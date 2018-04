Column Kim-Lian: ‘Ik zit er zoals alle andere mensen in de zaal’

Kim-Lian van der Meij (37) is actrice en presentatrice. Ze woont samen met Daniel (38), met wie ze drie kinderen heeft: Ronja (9), William (7) en Benjamin (4). Elke week schrijft ze in Flair over haar drukke leven.

Eindelijk kwam het er van! We lopen er al maanden mee in ons hoofd en iedere keer als we de commercial zagen dachten we: daar willen we heen! En nu was het moment. We hebben de musicalkaartjes online besteld en de dag erna sprongen we met de kinderen in de auto op weg naar Scheveningen.

The Lion King, here we come! De kinderen waren aan het stuiteren in de auto. Nadat we de auto hadden geparkeerd, renden ze het theater in. Ik stapte er ook vol enthousiasme binnen. Meteen schoten de herinneringen door mijn hoofd. Tien jaar lang heb ik een groot deel van mijn leven doorgebracht in theaters. Als een reizend circus met een crew van veertig man, in verschillende rollen en producties, toerden we door het land, deden we ervaringen op en hebben we wel en wee met elkaar gedeeld. Het is vijf jaar geleden dat ik mijn laatste stappen op het podium zette. Als prinses Fiona in de musical Shrek. Het staat me nog helder voor de geest. Als ik mijn ogen dichtdoe, ruik ik de geur van het theater, voel ik de stoffen van mijn kostuums, hoor ik de klanken van het orkest en het applaus van het publiek. Musical blijft voor mij het mooiste vak uit de entertainment.

Er wordt me geregeld gevraagd: ‘Mis je het niet? Ga je het ooit nog doen?’ Ik heb daar dubbele gevoelens over. Tot op heden heb ik het niet zo gemist. Ik weet namelijk ook hoe zwaar het is. Hoe weinig tijd je naast zeven shows in de week overhoudt voor je gezin, familie, vrienden en jezelf. The show must always go on is het motto dat altijd geldt. En dat betekent dat bijna alles daarnaast op het tweede plan komt. Dat brak mij op. Ik wilde meer thuis zijn, bij en voor de kinderen.

‘Ik zit er zoals alle andere mensen in de zaal’

Van die keuze heb ik geen spijt. Ik werk nog steeds veel, maar ik ben vaker thuis. En heb een sociaal leven. Het is een verademing om je kids zelf op bed te kunnen leggen en daarna naast je vent op de bank te ploffen. Om in de weekenden en op feestdagen met je familie en vrienden qualitytime door te brengen in plaats van dubbele shows te draaien op één dag (ik was altijd degene die ontbrak op een verjaardag of tijdens kerst). Wat ik wel mis is dansen, zingen en acteren met heel je ziel en zaligheid. De magie van het theater is niet te kopiëren op tv.

Enfin, ik zak in een comfortabele met rood velours beklede stoel en kijk tevreden naast me. Ze zitten er allemaal: mijn drie kinderen en man. En de rollen zijn omgedraaid. Ik zit hier om vermaakt te worden en niet om de mensen te vermaken, haha. Het voelt lekker. Niet eerder heb ik zo onbevangen in een zaal gezeten om naar een mooie show te kijken. Ik zit er niet als vakgenoot om collega’s te supporten. Ik zit er niet als een uitgedoste BN’er die is uitgenodigd op een première en straks een lyrische recensie moet geven op camera. Nee, ik zit er zoals álle andere mensen in de zaal… Publiek dat heeft betaald en twee uur lang geniet van de magie van theater. Als publiek, dat als het doek is gevallen nog vol enthousiasme staat te applaudisseren voor de cast en het orkest. Als publiek, dat geen idee heeft wat er zich na zo’n show allemaal achter de schermen afspeelt (het is af en toe net een soap).

Heerlijk, ik wil het ook niet weten! Ik ga naar huis, met mijn gezin en samen lekker nagenieten. En dat doen we nog. We hebben het er vaak over, hoe mooi het was. Is. De magie van theater, beleefd als publiek. Dát heb ik misschien wel het meest gemist…

