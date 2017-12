Kim-Lian: ‘Je moet oppassen dat je niet een #metproductinmijnhanden- uithangbord wordt voor allerlei merken’

Kim-Lian van der Meij (37) is actrice en presentatrice. Ze woont samen met Daniel (38), met wie ze drie kinderen heeft: Ronja (9), William (7) en Benjamin (4). Elke week schrijft ze in Flair over haar drukke leven.

Goede doelen

Als bekend persoon krijg je wekelijks verzoeken om ergens aan mee te werken. Vaak gaat het om goededoelenacties en benefietconcerten. Zonder overdrijven: ik zou er mijn agenda mee kunnen vullen. Als ik niet meer hoefde te werken voor mijn (ons) brood zou ik zeker vaker kunnen meewerken. Ook zijn er merken die iets van je willen. Ongevraagd worden er dozen vol hebbedingen bij je thuisbezorgd. Denk aan make-up, speelgoed, eten en soms zelfs kleding en schoenen. ‘Waar heb ik dit nou weer aan te danken?’, zeg ik hardop en met een blos op mijn wangen. Mijn zus die het aanschouwt, spot met rollende ogen: ‘Sjongejongejonge, de duvel schijt ook altijd op dezelfde hoop.’ Ik ben zo blij als een kind. O, wacht er zit een kaartje bij… ‘Hoi Kim-Lian, veel plezier met product X, het zou leuk zijn als je iets van ons merk wilt posten op je Instagram, Twitter en Facebook.’ Aha. Ze willen iets terug. En dat is natuurlijk een kleine moeite, begrijp me niet verkeerd. Maar je moet oppassen dat je niet een #metproductinmijnhanden- uithangbord wordt voor allerlei merken. Dus daar probeer ik selectief in te zijn. Meestal geef ik de cadeaus aan anderen. Mijn zus kan dan wel spottend zuchten, vaak gaan de pakketjes naar haar. Of naar onze lieve oppas.

Soms komen er verzoekjes binnen waarvan je hart smelt. Een verpleegkundige die vraagt of ik kom voorlezen uit mijn kinderboek op de kinderafdeling in het ziekenhuis. Hoe kun je daar nee tegen zeggen? Of – iets totaal anders – een commerciële actie die gewoon té leuk is om te weigeren.

Zo werd me onlangs gevraagd om de Nationale Raamtekenweken onder de aandacht te brengen. En ja, ik werd netjes betaald, want je maakt reclame voor (in dit geval) een leuk merk. Maar geld is nooit mijn drijfveer. Ik vond dit echt een sympathieke en gezellige actie. Mijn kids kunnen hun creativiteit kwijt en onze woonkamer wordt nog gezelliger. Hoe? Door te handletteren op het raam met krijtstiften en kinderraamstiften. Precies waar ik zin in heb tijdens deze donkere dagen. Samen met Ronja en William nam ik een filmpje op, waarin we op de ramen tekenen. Heerlijk, want dat mogen ze normaal gesproken nooit. Het was al een belevenis om te zien hoe dat nou werkt, zo’n filmpje opnemen. We waren er wel een paar uur mee bezig. Met een cameraman, lichtman, geluidsman en een heuse regisseur. William vroeg na take twee al: ‘Zijn we nu nog niet klaar?! Wááááát, moeten we het nóg een keer doen?!’ Haha, probeer maar eens aan een ongeduldige zevenjarige uit te leggen wat monteren is. Gelukkig vonden ze het erg leuk en waren ze vooral blij met de goodiebag: een tas vol tekengerei om mee te kliederen. Daar hebben we nog lang plezier van. Geen enkel raam in ons huis is bespaard gebleven. Geen probleem, sterker nog… dit deel ik met plezier op mijn Instagram en Facebook. En hier, in m’n column, ook: #raamtekenweken #doejeookmee? # #checkmysocialchannels

