Column Kim-Lian: ‘In onze familie wordt er niet gepraat tijdens een spannende serie’

Kim-Lian van der Meij (37) is actrice en presentatrice. Ze woont samen met Daniel (38), met wie ze drie kinderen heeft: Ronja (9), William (7) en Benjamin (4). Elke week schrijft ze in Flair over haar drukke leven.

Bingewatchen

Ruim een jaar hebben we erop gewacht. Een nieuw seizoen van onze favoriete serie. Steeds werd de releasedatum verzet, tot onze grote frustratie. Van ellende zijn we maar de boeken gaan lezen die ervan zijn. Niet dat lezen nou zo’n straf is. Maar als je trek hebt in sushi, valt een portie noedels gewoon wat tegen. Mijn zus en ik zijn verslaafd aan en verliefd op de Netflix-serie Outlander, die onder meer gaat over reizen door de tijd. Claire, een Britse klassieke schoonheid, belandt via enorme magische stenen tweehonderd jaar terug in de tijd. Daar loopt ze Jamie Fraser, een knappe maagdelijke Schotse hooglander, tegen het lijf. Hoewel ze in het heden al is getrouwd met haar liefdevolle Frank, wordt ze toch zó smoorverliefd op Jamie dat ze voor een heel moeilijke keuze komt te staan. Don’t worry, ik ga het einde van seizoen twee niet verklappen, maar het was me toch waanzinnig!

We wilden meteen weer doorgaan met kijken. En toen kwam dus die bittere pil… Seizoen drie zou nog een jaar op zich laten wachten. Kak! Wachten, wachten en nog eens wachten. Regelmatig keken we hoopvol op Netflix of er misschien tóch al iets van goed nieuws te bespeuren was. Maar helaas. Gaandeweg werd seizoen drie wel gereleased in andere landen. Ik werd echt boos op Netflix. Hoezo dan? Waarom nog niet in Nederland? Hier zitten jullie grootste fans! Halló! Maar toen we ons er eenmaal – min of meer – bij neer hadden gelegd, ebde het verhaal van Claire en Jamie toch langzaam weg en ging het gewone leven verder.

‘Iedereen moest muisstil zijn, want afleiding is geen optie’

Totdat er deze week, ruim een jaar later, een verrassend appje binnenkwam. Van mijn vriend nota bene. ‘Hey schatje, er zijn nieuwe afleveringen van Outlander.’ Mijn hart stond even stil. Ik was op visite bij mijn zus en schreeuwde dit nieuws door haar huis. Je had haar moeten zien rennen, al struikelend de woonkamer in. ‘Wat, echt?’ Ze griste de afstandsbediening van de tafel en begon te klikken… ‘Ja! Het klopt. Yes!’ Dertien gloednieuw afleveringen van onze favoriete serie stonden daar ineens voor ons klaar. Voor het grijpen. Play! We lieten letterlijk en figuurlijk alles vallen en gingen recht op ons doel af. De vaat bleef liggen en mijn zwager, die ons aankeek alsof we een paar idioten waren die zojuist de loterij hadden gewonnen, bracht de kinderen naar bed.

Dus daar zaten we. Om zeven uur ‘s avonds op de bank, dekentje erbij, wijn en hapjes op tafel. Iedereen moest muisstil zijn, want afleiding is geen optie. Nee, in onze familie wordt er niet gepraat tijdens een mooie of spannende serie, behalve dan: ‘Van wie zijn die zweetvoeten?’ en: ‘Niet zo aan mijn plaidje trekken’. Tussen het bingewatchen door hebben we slechts een paar korte onderbrekingen (van dertig seconden) gehad om naar de wc te rennen of een drankje bij te vullen. Rond middernacht vroeg ik mijn zus of ik bij haar op de bank mocht slapen, want het was duidelijk dat dit een all-nighter zou worden. Mijn vriend had alle begrip en maakte er gelukkig geen punt van dat ik deze nacht niet meer thuis zou komen.

Snel trokken we wat dekens en kussens uit de kast en legden ze alvast klaar voor het logeerpartijtje. Om drie uur ‘s nachts konden we onze ogen écht niet meer openhouden en zijn we maar gaan slapen. Uiteraard waren we de volgende ochtend helemaal gebroken, maar wat hebben we ervan genoten. Hier hadden we immers maar liefst een jaar op gewacht. Nog maar een paar afleveringen te gaan en dan moeten we weer die bittere pil slikken: ‘Afgelopen! Einde!’ ‘Hoezo einde? Niks einde! Hoe loopt dit af?’ We zullen schrééuwen om seizoen vier. En misschien moeten we voorlopig maar weer genoegen nemen met die portie noedels…

