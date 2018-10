Column Kim-Lian: ‘Bij elk nieuw programma hoor ik  dat stemmetje: ‘Kun je het nog wel?”

Kim-Lian van der Meij (37) is actrice en presentatrice. Ze woont samen met Daniel (38), met wie ze drie kinderen heeft: Ronja (9), William (7) en Benjamin (4). Elke week schrijft ze in Flair over haar drukke leven.

Onderbuikgevoel

Ik ben voor de gein eens gaan tellen. Tot nu toe heb ik 52 tv-programma’s gepresenteerd in mijn leven. 52! Een behoorlijk aantal. Van grote shows tot kleine. Voor kinderen en voor volwassenen. In een shiny floor-studio met alles erop en eraan en ergens op het platteland bij mensen thuis. Liveshows en montage. In het Engels voor heel Europa en lekker in mijn moerstaal voor Nederland. Succesvolle shows en programma’s waar geen hond naar keek. Kortom: ik durf best hardop te zeggen dat ik ervaring heb. Ik weet hoe het werkt en wat er allemaal bij komt kijken. Hoe het voelt. Ik weet dat ik het kan. En tóch ben ik voor elk nieuw programma weer nerveus. Zo’n onrustig, drukkend gevoel in je onderbuik. Zo’n etterig stemmetje in je hoofd dat zegt: ‘Oh, oh, kun je het nog wel?’ Zou de bakker of slager dat eigenlijk ook hebben? Of een juf voor de klas? Zouden die ook nog weleens zenuwachtig zijn en zich afvragen: komt mijn brood vandaag wel lekker uit de oven? Is mijn vlees wel dun genoeg gesneden? Vinden de kinderen mijn les wel leuk? Het lijkt me niet, maar dat is puur en alleen gebaseerd op de buitenkant. Je weet niet wat anderen voelen en denken. En zo gaan de meeste mensen er dus ook van uit dat zo’n show voor mij ‘vanzelf’ gaat. Als ik zeg dat ik de kriebels heb, reageren ze verbaasd. ‘Hè? Jij? Nou, zo ziet het er helemaal niet uit op televisie.’ Dat is in elk geval een hele geruststelling kan ik vertellen, want dat moest er nog eens bij komen.

‘You’re gonna fuck it up, nu gaat iedereen zien dat je het niet kunt’

Op dit moment sta ik weer aan de vooravond van een groot nieuw programma: muziekspelshow Thank you for the music. Samen met Johnny de Mol, Soundos El Ahmadi en Sanne Hans en een ontzettend leuke crew hoop ik een vrolijke show op de zaterdagavond te gaan maken bij SBS6. Alle ingrediënten zijn ernaar: leuke spellen, toffe teamcaptains, een mooi decor en een hoog meespeelgehalte voor de kijker. En misschien wel het belangrijkst: iedereen heeft er veel zin in. Ik ook. Maar ik kan niet ontkennen dat dat doffe onderbuikgevoel weer komt opzetten. Spanning, klamme handjes, klotsende oksels. En natuurlijk dat stemmetje: ‘You’re gonna fuck it up, nu gaat iedereen zien dat je het niet kunt. Nèh-nèh-nèh-nèh-nèh!’ Zucht. Ik doe een moment mijn ogen dicht en concentreer me op mijn voeten. En denk bij mezelf: ik ben 38 jaar en heb hier hard voor gewerkt. Pik ik dit? Dan bal ik mijn vuisten. ‘Houd je smoel,’ bijt ik het stemmetje in gedachten toe. ‘Onder welke steen heb jij gelegen de afgelopen 52 shows?!’ En toen werd het stil… Zo! Lekker rustig in mijn hoofd. Opgeruimd staat netjes. Het rode lampje van de camera brandt en staat op mij gericht. De leadermuziek wordt lekker hard ingezet en het publiek swingt mee. Het doffe onderbuikgevoel heeft plaatsgemaakt voor vlinders. Ik lach van oor tot oor en denk aan die bakker, die slager en die juf. Dat heerlijk verse brood, het flinterdun gesneden rookvlees en die inspirerende les van die lieve, geduldige juf. Zij kúnnen dat. Ik kán dit. Show nummer 53, here I come.

