Column Kim-Lian: ‘Er klinkt een hoop gestommel vanuit mijn slaapkamer’

Kim-Lian van der Meij (37) is actrice en presentatrice. Ze woont samen met Daniel (38), met wie ze drie kinderen heeft: Ronja (9), William (7) en Benjamin (4). Elke week schrijft ze in Flair over haar drukke leven.

Zondagmiddag. De deurbel gaat. Ik ren naar beneden in de hoop dat de postbode voor de deur staat met mijn nieuwe net bestelde bikini. Enigszins teleurgesteld realiseer ik me dat er op zondag geen post wordt bezorgd. Als ik de voordeur openzwaai, zie ik mijn zusjes Dionne en Kelly staan. ‘Hoiiii, we komen een bakkie koffie doen, gezellig!’ Nou, wat een spontaan idee. Ik hou daar normaal gesproken enorm van. Maar nu was ik druk bezig op de slaapkamer. ‘Wat ben je aan het doen?’ Ik twijfel of het moet zeggen. ‘Ik ben mijn kledingkasten aan het uitruimen.’

‘Dat méén je! Wojóów!’ En voordat ik nog iets kan zeggen, rennen mijn zussen enthousiast naar boven. ‘Euh… geen koffie dus?’ vraag ik onder aan de trap. De woorden ‘uitruimen’ en ‘kleding’ zijn voor mijn zussen een heel makkelijke optelsom, met als uitkomst: Hebben!!!

‘Doe je dit állemaal weg Kim?’ klinkt het schreeuwend van boven. Ik weet dat ze nu doelen op de grote stapel kleding die ik op mijn bed had gegooid. Er klinkt een hoop gestommel uit mijn slaapkamer.

Eenmaal in mijn slaapkamer aangekomen, aanschouw ik een hysterische situatie. De drie dwaze dagen bij de Bijenkorf zijn er niets bij. Als een stel leeuwinnen zijn mijn zussen tussen de bergen kleding gesprongen, ready for the kill. En terwijl ik het van een afstandje bekijk, bedenk ik me dat het eigenlijk wel goed uitkomt dat ze er zijn. Dan kunnen ze meteen alles wat ik niet meer wil hebben meenemen. Scheelt weer een ritje naar de kringloopwinkel.

Voor me speelt zich een heuse modeshow af. Alles wordt aan- en uitgetrokken. ‘Jezus Kim, pas jij dit?’, krijg ik vaak te horen. ‘Ik krijg deze broek echt niet dicht, hoor. Dit is een kindermaatje, man.’ ‘Nou nee hoor, jij bent gewoon iets voller dan ik.’ ‘Voller? Dik bedoel je zeker?’ gaat het gesprek plagend heen en weer. Allerlei kleding passeert de revue. Jeans, shirts, blousejes, vesten, truien en omdat ik weleens een stapje verderga qua outfit, voor bijvoorbeeld een bepaalde look op tv, heb ik ook kleding met heel veel glitter, lovertjes, kraaltjes en kleding met studs waar ik met pijn in mijn hart afstand van doe. Maar goed, het was de bedoeling weer wat ruimte te creëren in mijn kasten en ik maak mijn zusjes weer blij met iets nieuws.

We hebben geruzied, maar ook gegierd met z’n drieën. Geruzied omdat ik sommige items echt niet weg wilde doen en gegierd omdat zij mij van sommige kledingstukken absoluut niet wilden verlossen. Dat mijn zussen elkaar dan stilletjes en vragend aankijken: eh, wil jij die? Het waren twee uren ongedwongen qualitytime met mijn zussen op het bed. Zij naar huis met volle vuilniszakken kleding en ik heb weer lekker wat ruimte in mijn kasten. Ruimte voor nieuwe zomerkleding, waar ik zo’n zin in heb. Lang zullen de planken niet leeg blijven. Maar hé: mijn zussen zullen wel vaker (gewapend met vuilniszakken) bij me op de stoep staan.

