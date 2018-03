Column Kim-Lian: ‘Ik word intens gelukkig van de geur van de lente’

Kim-Lian van der Meij (37) is actrice en presentatrice. Ze woont samen met Daniel (38), met wie ze drie kinderen heeft: Ronja (9), William (7) en Benjamin (4). Elke week schrijft ze in Flair over haar drukke leven.

De lente hangt in de lucht! Ik ruik het, ik zie het en ik voel het in mijn lichaam. Elke dag sta ik nog iets vrolijker op als ik vogeltjes hoor zingen en de zon (in meer of mindere mate) schijnt. Ik ben gek op de seizoenen, heerlijk: de winter die overgaat in de lente. Ineens groeien er hordes krokussen langs de weg waar een week terug niets stond. Mensen hangen hun dekens en dekbedden uit de ramen en over hun balkonnetjes. In de straten staan mensen met elkaar te kletsen over ditjes en datjes die ze eerder niet hebben kunnen delen omdat niemand in de kou veel zijn huis uit kwam. Ook beginnen de groene vingers te kriebelen. Niks miniatuur-moestuintjes van de Appie, maar gewoon het echte werk. Met je hark en de kruiwagen je tuintje in. Fijn toch, die lentekriebels?

Ik gooi alle deuren open en alles gaat naar buiten voor een grote schoonmaak. Te beginnen bij de gang. De winterjassen gaan naar zolder en de mutsen, jassen en sjaals een la in. Voor de zekerheid laat ik één dikkere jas hangen aan de kapstok (je weet het nooit in dit land). Na de gang, de woonkamer en de keuken is de schuur aan de buurt. De bakfiets, steps, skelter en andere wielachtige apparaten worden weer ingeolied en de schuur uitgesleept. De kinderen gaan weer meer buitenspelen en lekker op de fiets naar school. En ik ga niet met de auto naar de best wel dichtbij gevestigde supermarkt, maar op de fiets.

Opmerkelijk hoe het klimaat verbonden is met de menselijke gemoedstoestand. Ik word bijvoorbeeld intens gelukkig van de geur die er hangt als het net lente wordt, je ruikt gewoon dat het gras weer begint te groeien, dat de vogels weer terug zijn en hun nestjes bouwen en dan die lekkere zoete bries bloemenlucht. Zalig!

Bij dat vrolijke lentegevoel van mij hoort natuurlijk een gezellige lente-outfit. Maar waar heb ik al die leuke kledingstukken gelaten? Oh ja, helemaal onderaan of achterin weggestopt in mijn kast. Ze hebben al maanden het daglicht niet gezien en nu mogen ze weer shinen! Over shinen gesproken: de blote benen mogen ook weer stralen. Die hebben al maanden geen daglicht gezien, dus stralen doen ze! Zelfs in het donker. Dus eerst maar een zonnebankje pakken voor die witte melkflessen. Doet de rest van mijn lichaam ook geen kwaad als ik straks mijn nieuwe bikini (zojuist online besteld) aantrek.

Na al die blije lentebespiegelingen, toch een kanttekening, of eigenlijk een groot voordeel van de winter: het luistert niet zo nauw als je je benen, oksels en bikinilijn een keer vergeet te scheren. Tja, geen haan die er naar kraait. Maar nu… met een zwierig rokje op de fiets en zwaaiend naar je dorpsgenoten is die beharing ineens wel een issue. Dus punt één op de agenda: een bezoekje aan de ontharingskliniek. Weglaseren die hap. Scheelt een hoop ongemak met die vervelende mesjes en daarna kan ik het weken loslaten. Want hoe weelderig alles ook mag bloeien in de lente… Die stoppeltjes, daar laat ik geen gras over groeien!

