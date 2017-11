Kim-Lian: ‘Die afwijzingen wakkerden mijn strijdlust aan.’

Kim-Lian van der Meij (35) is actrice en presentatrice. Ze woont samen met Daniel (36), met wie ze drie kinderen heeft: Ronja (8), William (6) en Benjamin (3). Elke week schrijft ze in Flair over haar drukke leven.

Bijscholing

Het is alweer twintig jaar geleden dat ik auditie deed voor de kleinkunstacademie in Amsterdam. Ik was zeventien, net mijn havodiploma op zak en klaar om mijn droom waar te maken. Actrice worden. Nerveus en onzeker droeg ik, in een kille ruimte met vier onbekende mensen zittend achter een tafel, een monoloog voor en zong een lied. Vier mensen die de toegangspoort konden openen naar mijn diepste verlangen. Mijn grootste passie. Ik werd afgewezen. Pats! Boem! Knal! Droom in duigen. Dacht ik, toen ik de afwijzingsbrief thuis kreeg. Uitleg heb ik nooit gekregen van de ballotagecommissie. Maar als ik eerlijk naar mezelf kijk, had ik toen ook geen idee wat ik stond te doen. Ik was (nog) niet goed genoeg. En laat dit nou niet mijn laatste afwijzing zijn geweest. O nee, ik grossier erin. Maar dit is geen zielige of slachtoffer-achtige column. Nee! Die afwijzingen wakkerden mijn strijdlust aan. Mijn doorzettingsvermogen kreeg een schop onder de kont. En mijn overtuiging dat het mij ooit zou lukken werd almaar groter. Mijn geduld werd op de proef gesteld, dat wél. Het duurde zes jaar (voelde als honderd) na die afwijzing op de theaterschool, voordat ik op mijn 23e mijn eerste hoofdrol te pakken had. Knal! Pats! Boem! Mijn droom kwam uit. En het voelde echt heerlijk. Dus laat dit voor een ieder die twijfelt aan zichzelf en die ogenschijnlijk onmogelijke droom, een stok achter de deur zijn. Een aanmoediging van langs de zijlijn. JIJ. KUNT. DIT. HET. GAAT. JE. LUKKEN. Misschien niet meteen. Misschien voor je gevoel niet snel genoeg. Maar het komt! Ik heb de leerstof die ik wilde niet opgedaan op die school. Maar het leven heeft mij die leerstof wél gegeven. De praktijk. Mijn realiteit. Inmiddels ben ik 37 en nog steeds leergierig. Ik heb mijn droom kunnen waarmaken. Ik ben actrice. In het theater, op tv en in films. En nu heb ik een nieuwe droom. Beter worden in wat ik doe. Meer verdieping zoeken in mijn rollen.

‘Ik voel kriebels in mijn buik, mijn knieën voelen weeïg en ik heb klotsende oksels’

In mijzelf.

Met de leeftijd komt persoonlijke ervaring, zowel fijne als pijnlijke. En laat dat nou net de brandstof zijn voor het vormen van een karakter in een stuk of serie. Maar hoe kun je die ervaring gebruiken? Ik verlangde naar een leraar, coach, een techniek. Vandaag zit ik dus in de spreekwoordelijke schoolbanken. Of beter gezegd: sta ik op de vloer. De acteervloer. Ik volg een workshop van drie dagen, waarin ik kennismaak met de Chubbuck-techniek. Ivana Chubbuck, acteercoach uit Hollywood (beter bekend als de celebrity whisperer), schreef het boek The Power of the Actor. De techniek is veel te uitgebreid om hier kwijt te kunnen. Of de column is te kort. Hoe dan ook… Ik sta opnieuw nerveus en onzeker in een redelijk kille ruimte. Tegenover twaalf relatief onbekende mensen. En ik moet mezelf bloot geven. Poedelnaakt. Figuurlijk. Want dit gaat diep. Alleen al kijkend en luisterend naar de andere mensen in de workshop vloeien de tranen rijkelijk. Maar dat wilde ik toch? Op zoek naar verdieping? Je krijgt toch waarom je vraagt. ‘Next scene is with Mirthe en Kim-Lian,’ roept de dramacoach. Die trouwens waanzinnig is. Ik voel kriebels in mijn buik, mijn knieën voelen weeïg en ik heb klotsende oksels. Langs de zijlijn hoor ik mezelf roepen. JIJ. KUNT. DIT. HET. GAAT. JE. LUKKEN.

En ik ga de vloer op.

