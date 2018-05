Oeps: derde kindje van Ali B en vrouw Breghje is een ‘ongelukje’

Ali B en zijn vrouw Breghje hadden de komst van hun derde kindje niet gepland. “Het was niet gepland, maar het is fantastisch”, onthult de rapper tegenover De Telegraaf TV.

Gelukkig gezinnetje

Ali maakte afgelopen donderdag op Instagram bekend dat er gezinsuitbreiding aan zit te komen. Ali plaatste een foto van een taart met daarop het hele gezin gemaakt van fondant. Mama Breghje heeft daarop een bolle buik én er staat een leeg wiegje naast het viertal. Ali en Breghje hebben al twee zoons, Omar (6) en Amin (9).

En het wordt een…

Of er weer een jongetje komt of dat het dit keer een meisje wordt, wil Ali nog niet zeggen. “Dat ga ik allemaal vertellen in de Ziggo Dome”, zo verwijst de rapper en komiek in de video naar de Gabbers-shows die hij er in juni geeft met Roué Verveer, Martijn Koning en Najib Amhali.

Ali’s vrouw Breghje:

Beeld: Hollandse Hoogte

