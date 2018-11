Zwangere Meghan Markle wordt ‘een probleem’ genoemd

Onlangs lekte dat het werken voor prins Harry en Meghan Markle niet bepaald een pretje is. Zo zouden er al meerdere personeelsleden hun baan opgezegd hebben, met name vanwege het ‘divagedrag’ van de voormalig actrice. Nu zijn er wéér mensen die geen goed woord voor haar over hebben en wordt ze zelfs ‘een probleem’ genoemd.

Lees ook: Waarom Meghan tijdens haar zwangerschap wél korte jurkjes draagt

Hoewel ze tijdens een recente trip naar Australië alle harten veroverde, werd er in het programma ‘Good Morning Britain’ minder lovend over de hertogin van Sussex gesproken. Sterker nog, Meghan werd uitgemaakt voor narcist en bestempeld als niet loyaal.

Bekend patroon

‘Ze is gezakt in mijn waardering’, aldus Lady Colin Campbell. ‘Eerst schatte ik haar hoog in, maar de manier waarop ze met haar familie omgaat is afgrijselijk. Ik hoop voor haar en voor de monarchie dat ze zal besluiten hen wat meer te omarmen.’ Piers Morgan, presentator van het programma, nam ook geen blad voor de mond. Integendeel: ‘Ik weet hoe het is om door Meghan te worden afgekapt. Anderhalf jaar konden we het samen heel goed vinden en toen verbrak ze van de ene dag op de andere alle contacten. Dat lijkt een bekend patroon van haar te zijn. Als iemand een potentieel probleem is voor bepaalde… aspiraties, sluit ze hem of haar buiten.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.