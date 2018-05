Zwangere Bibi Breijman al twee keer opgenomen in het ziekenhuis

De zwangerschap van Bibi Breijman verloopt tot dusver allesbehalve soepel. De vriendin van Waylon is al twee keer opgenomen in een ziekenhuis, zo vertelde ze maandag in RTL Boulevard.

Bibi heeft veel last van misselijkheid. ‘Ik dacht dat hoort er gewoon bij maar dat je dan opgenomen wordt omdat je niks meer binnenhoudt… dat was wel een paar dagen intens’, zei ze. ‘Ja, het is nu gewoon al een kleine etterbak. Hij krijgt dadelijk meteen straf als-ie eruit komt’, grapte ze.

Grote steun

Waylon is een grote steun, aldus Bibi. ‘Hij is superlief en zorgzaam en heel bezorgd. Ik ben best wel terughoudend in de dokter bellen en dat soort dingen. Hij zei: ‘we gaan gewoon bellen’, en zie je wel, werd ik dus opgenomen. Als ik hem niet had was ik veel te lang doorgelopen met m’n klachten.’

Lissabon

Bibi is momenteel in Lissabon om Waylon op haar beurt weer bij te staan bij zijn Eurovisiesongfestivalavontuur. Donderdag, als Waylon in de tweede halve finale staat, wil ze gewoon in de zaal zitten. ‘Al is het met een kotsbak, ik zit er hoor.’

Waylon en Bibi maakten vorige week bekend dat ze een kindje verwachten. De twee hebben sinds eind vorig jaar een relatie.

Tekst & beeld: ANP