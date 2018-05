Vlogger en influencer Monica Geuze (23) heeft sinds ze afgelopen december bekendmaakte zwanger te zijn bar weinig van haar groeiende babybuik laten zien. Op een foto in badpak enkele weken geleden na eigenlijk niets. Tot nu. Op een nieuwe foto poseert Monica in bikini met haar prachtige ronde buik voor de verandering vól in beeld.

Aftellen

Vanuit het Spaanse Marbella, waar ze momenteel op vakantie is met vriend Lars Veldwijk (26) en zijn zoontje Mason (2), verklapt Monica ook direct hoeveel weken ze al zwanger is en dus kan (nu ook voor ons) het aftellen écht beginnen. “Oh hi Instagram”, schrijft ze bij de foto op Instagram, gevolgd door de hashtag #33weekspregnant. In iets meer dan een halve dag scoorde het kiekje al bijna 220.000 likes.

Zwangerschapsstreep

Op Monica’s buik is de voor vrouwen wel bekende linea nigra, de zwangerschapsstreep, zichtbaar: een donkere, verticale lijn die kan verschijnen tijdens een zwangerschap en daarna weer langzaam verdwijnt. Ook zijn op haar heup enkele tekenen van striae te zien.

Wat wórdt het nouuu?

Vorige week nog werd Monica door haar beste vrienden en vriendinnen verrast met een uitzinnige babyshower. Van de beelden van de waanzinnig versierde locatie konden we helaas nog niets opmaken over het geslacht van het kindje, dat de vlogger en de FC Groningen-voetballer uiterst geheim houden.

Oh hi Instagram👋🏼 #33weekspregnant Een bericht gedeeld door Monica Geuze (@monicageuze) op 22 Mei 2018 om 10:42 (PDT)

