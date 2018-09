Zó ziet de oudere zus van presentatrice Quinty Trustfull eruit

Delphine, de zus van Quinty Trustfull (46), viert op 13 september haar vijftigste verjaardag. Een bijzonder leeftijd, waar jonger zusje Quinty natuurlijk even bij stil wil staan. Op Instagram deelt ze daarom een lieve foto van hen twee.

Heel veel liefde

“Delphine, mijn lieve zus is vandaag vijftig geworden”, schrijft ze bij de mooie zussenfoto. Quinty laat gelijk ook even weten hoe trots ze op haar grote zus is. “Fien, ik hou zo intens veel van je. En wat ben ik trots op de band die wij hebben, hoe we het samen doen en hoe we elkaar steunen door dik en dun. Ik hou van je! Zo, zo veel. Happy birthday, lieve schat!.”

Trotse tante

Eerder deze zomer plaatste Quinty al een foto van Delphine en haar twee kinderen. “Kijk mij eens trots zijn op mijn neefje Levi en nichtje Dana (12). Wat een kanjers. De tweeling van mijn lieve zus. Genoten van hun eindmusical; ik moest huilen. Family first”, schreef de trotste tante destijds.

