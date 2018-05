Bijzonder: zus van Nicolette Kluijver krijgt – net als zij – óók een tweeling

Een gevalletje van ‘de appel valt niet ver van de boom’: de zus van Nicolette Kluijver krijgt – net als zijzelf – ook een tweeling! “It runs in the family,” laat de presentatrice weten.

Het kán geen toeval zijn

Nicolette is door het dolle heen. Ze wordt tante van niet één, maar twee kindjes! Haar zus Brenda is op dit moment in verwachting van een tweeling. Dat kan geen toeval zijn, want de presentatrice heeft zelf ook een tweeling. In 2016 beviel ze van Jesse Joost en Ana-Sofia.

Net als Nicolette verwacht ook Brenda een jongen en een meisje! De zus van Nicolette is in juli uitgerekend.

Beeld: Hollandse Hoogte