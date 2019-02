Treurig nieuws: zus Gordon plotseling overleden op 61-jarige leeftijd

Lydia, de zus van Gordon, is op 61-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de zanger maandag bekendgemaakt op Facebook. ‘Mijn zus Lydia, rust zacht’, schrijft hij. ‘Alleen maar leuke dingen herinner ik me met jou en hield dan ook heel veel van je.’

Ook Martin Heuckeroth (52), Gordons oudere broer, staat stil bij het overlijden van Lydia. ‘We hebben veel gelachen maar ook gehuild,’ schrijft hij. ‘Ik hou nog altijd van jou m’n zus.’

Onwel

Aan AD.nl vertelt Martin dat Lydia zondagmorgen in het ziekenhuis is overleden. ‘Drie dagen daarvoor werd ze opeens onwel en raakte ze van het ene op het andere moment verlamd aan de linkerkant van haar lichaam. Vervolgens kreeg ze last van vochtophoping in haar hersenen. Aanvankelijk leek ze vooruit te gaan, maar het heeft helaas niet zo mogen zijn.’

Onwerkelijk

Ook laat de oudere broer van Gordon weten het nog steeds niet te kunnen bevatten. ‘Een paar dagen geleden stonden we nog samen op de markt in Amsterdam. Toen leek er niets aan de hand. Alhoewel, ze liep al een tijdje te sukkelen en kwakkelen. Maar dat het deze kant op zou gaan, had niemand kunnen voorspellen.’

Ruzie

Gordon en zijn zus hebben niet altijd een hechte band gehad. Lydia kwam vorig jaar nog in het nieuws na het verschijnen van de biografie van Gordon. In het boek schreef de zanger hoe hij en zijn broers en zussen als kind zijn misbruikt. Op verzoek van zijn zus, die naar de rechter dreigde te stappen, werden de passages aangepast.

