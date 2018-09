Zus Fajah Lourens geeft openhartig interview na familiedrama en dood van zoontje

Twee jaar geleden verloor Shanti Schiks (31) haar zoon Elfin: haar ex-vriend gooide hun elf maanden oude baby uit het raam en sprong daarna zelf. Ze schreef er een boek over, gevolgd door een boek over zelfliefde. Hoe is het nu met haar?

‘De dag dat het gebeurde, kwam ik Elfin ophalen bij mijn schoonmoeder. Eigenlijk zou mijn ex-vriend Robin er niet zijn. Maar hij was er wel. Er was al een tijdje spanning tussen ons, dus ik liep het huis in met een raar gevoel. Ik zag Robin, maar Elfin en mijn schoonmoeder waren nergens te bekennen. Achteraf bleek dat Robin zijn moeder op dat moment al had vermoord. Hij had een agressieve, dreigende houding en wilde dat ik toegaf dat ik een ander had. Ik probeerde hem tot bedaren te brengen, maar dat lukte niet. ‘Het is te laat!’ riep hij, bijna als in een psychose. We raakten in een gevecht verwikkeld en hij vloog me naar de keel. Ik wist te ontkomen, vluchtte naar de onderburen en belde de politie. Daarna belde ik mijn vader en zus Fajah (Lourens, red.). Kort daarop zag ik door het raam van de onderburen Elfin naar beneden vallen en Robin erachteraan. Wat er was gebeurd, was gestoord en niet te plaatsen. De eerste dagen was ik als bevroren. Ik kon niets. Ik denk dat de natuur dat expres zo regelt, dat je in een soort shocktoestand terechtkomt. Gelukkig zorgden Fajah en alle lieve mensen om me heen goed voor me.’

‘Accepteren wat je niet kunt veranderen is mijn redding geweest’

‘Ik sliep veel, soms wel tien uur per nacht. Tegelijkertijd was ik ook helder. Het bekende verloop van een rouwproces – ontkenning, boosheid, verdriet en dan pas acceptatie – herkende ik niet: de acceptatie was er bij mij al meteen. Dat heeft te maken met mijn opvoeding, denk ik. Mijn ouders zijn vrij spiritueel en zelf was ik ook al wel bezig met mindfulness, maar dat ging ik pas echt toepassen na de dood van Elfin. Bij mezelf blijven in het hier en nu was voor mij de enige optie. Ik weet nog dat Fajah zei: ‘Shanti, als ik eerder bij je was geweest, had ik het misschien kunnen voorkomen.’ Ik zei: ‘Nee, niet doen. Niet daarheen gaan.’ Die kant wilde ik echt niet op. Dat maakt alles alleen maar nog pijnlijker, want het verandert niets. Accepteren wat je niet kunt veranderen is mijn redding geweest. Ik kan mezelf helemaal gek maken door te denken: waar heb ik gefaald? Maar dan heb ik geen leven meer. Ik wil me ook niet afvragen of Elfin bang is geweest in de laatste uren voor zijn dood. Daarover nadenken doet alleen maar pijn. Meteen op dezelfde dag al besloot ik: ik ga erover schrijven. Ik begon met een blog over wat ik voelde. Dat resulteerde in mijn eerste boek, Elfin. Schrijven hielp. Het was een uitlaatklep. Bovendien had ik heel sterk het gevoel dat ik mijn verhaal met de wereld moest delen en dat wilde ik zelf doen.’

Interview: Tessa Bosman | Beeld: Peter Smulders