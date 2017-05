Zóveel staat er op de bankrekening van Martin Garrix (én andere BN’ers)

Quote heeft een nieuwe lijst met rijkste jonge miljonairs van Nederland gepubliceerd. Zoals je vást al verwacht had, staan daar de nodige BN’ers in.

Netjes… voor iemand van 21

Martin Garrix is met zijn 21 jaar de jongste op de lijst van het tijdschrift. De dj staat dit jaar op de 39e plek met een geschat vermogen van een luttele 14 miljoen euro. Zijn dj-collega’s Hardwell en Afrojack doen het nog nét even beter met allebei 16 miljoen euro.

Rijkste BN’er

Doutzen Kroes (32) is volgens Quote de rijkste jonge BN’er. Het model zou 24 miljoen euro op haar bankrekening hebben staan. Ze is naast model Lara Stone (33), presentatrice Sylvie Meis (39) en ontwerpster Marieke Meulendijks, hoofdontwerper van Maison Scotch, één van de vier vrouwen in de top 100.

Paling-poen

Jan Smit (31), Simon Keizer (33) en Nick Schilder (33) hebben ook een plekje verworven in de lijst. Nick en Simon hebben beiden een geschat vermogen van 7 miljoen euro, terwijl hun vriend Jan op 13 miljoen zou staan.

Baas boven baas

Wie de rijkste jonge Nederlander is volgens Quote? Niet bepaald een BN’er, maar wel oprichter van een bedrijf dat we állemaal kennen. Jitse Groen (39), de man achter Thuisbezorgd, is de rijkste Nederland onder de veertig jaar. Zijn vermogen wordt geschat op maar liefst 460 miljoen euro. Pfff… hoeveel pizza’s zou je daarvoor kunnen laten bezorgen?

