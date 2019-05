Te lief: zoontje Xelly Cabau deels vernoemd naar tante Yolanthe

Eind april kwam het eerste kindje van Xelly Cabau van Kasbergen en haar grote liefde Beer Muller ter wereld. Dat het jochie luistert naar de naam Yono, wisten we al, maar nu verklapt de zus van Yolanthe de bijzondere betekenis die erachter schuilt.

Want Yono is niet zomaar gekozen. Via Instagram geeft de kersverse moeder tekst en uitleg, met daarbij een prachtige foto van toen ze nog zwanger was.

Yo

Xelly laat weten dat het ‘Yo’-gedeelte afkomstig is van haar zus Yolanthe en dat No komt van de andere tante van hun mannetje, Noor. Ook de tweede naam Kasper is een verwijzing naar familieleden. Deze zit in de familie van Beer: zowel hij, zijn vader én zijn opa dragen deze vernoeming.

Bijzondere band

De band met zus Yolanthe is sowieso bijzonder. Eerder onthulde Xelly al aan Story dat Xess Xava meer een broertje zal worden dan een neefje. “Onze zoontjes zullen straks letterlijk samen opgroeien. Gekscherend roepen we al dat ze meer als broertjes dan als neefjes met elkaar zullen omgaan. Xess Xava krijgt er dus als het ware een broertje bij.”

Bron:Story | Beeld: ANP