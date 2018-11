Té schattig! Zoontje Roxeanne Hazes zegt zijn eerste woordjes

Roxeanne Hazes had gisteren een bijzonder moment met haar zoontje. De kleine spruit brabbelt er namelijk flink op los en zegt zijn eerste woordje! Maar is dat nu mama of papa?

Roxeanne zit samen met Fender en probeert om ‘m zo goed mogelijk ‘mama’ te laten zeggen. En… dat lukt! Het jongetje lijkt eerst nog wat andere klanken te maken, maar na een aantal keren is toch duidelijk te horen dat hij het zegt. Resultaat? Een super trotste Roxeanne en een te schattig filmpje.

Beeld: Hollandse Hoogte, Instagram