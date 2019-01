Zoet: zoontje Chantal Janzen lijkt als twee druppels water op zijn moeder

Hoe ouder de kleine Bobby wordt, hoe meer hij op zijn moeder Chantal Janzen begint te lijken. Want zo naast elkaar op de foto, zijn moeder en zoon net twee druppels water.

Zeker omdat het mannetje al een flinke haardos begint te krijgen, exact in dezelfde tint als Chantal. De twee stralen op het heerlijke zomerse kiekje en de presentatrice verlangt niet zo gek dan ook terug naar deze warmere temperaturen.

Sneeuw

Haar volgers zijn alleen even in de war. Want poseert Chantal daar nu met haar bikini in de sneeuw? Het is toch echt gezichtsbedrog, want het zand op deze tropische bestemming is zó wit, dat het bijna winters lijkt.

Beeld: ANP, Instagram