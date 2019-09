Zoontje Chantal Janzen leert tellen (maar het gaat nog niét helemaal goed)

Dat de jongste zoon van Chantal Janzen (40) groeit als kool, moge duidelijk zijn. Niet alleen danst Bobby er op los, óók waagt het jochie zich al aan wat cijfertjes. Maar of dat allemaal even goed gaat, is een tweede.

Chantal heeft weer ontzettend zoete beelden van Bobby gedeeld waarop te zien is hoe het kleine mannetje zijn stukjes fruit één voor één uit een schaaltje haalt. “Tellen”, schrijft de presentatrice bij de video. “Working on it. #zes #zes #zes” Ook plaatst de blondine er – zoals we van haar gewend zijn – een grapje bij, dit keer met een knipoog naar haar werk. “Beetje jammer als je moeder bij vier (RTL4, red.) werkt. #maarok #kwestievangunnen #jatoch”

Bes

Blijkbaar is het niet de eerste keer dat Bobby het getal uitspreekt, zo blijkt uit de reacties onder het filmpje. “The magic number, al maanden”, reageert stiefdochter Esmee Geeratz. “Hij is toch gewoon ‘bes’ aan het zeggen, snap dat dan. Sjonge, Sjetal”, grapt een fan. Een ander lacht maar smelt bovendien bij het zien van de beelden. “Hahaha, hoe schattig.”

SBS

Nog een andere volger gaat in op de spottende hashtags die Chantal gebruikt. Vooral die over haar werk zorgt voor een hoop hilariteit. “Whahahahaha… misschien toch ook maar overstappen naar 6 om je zoon een plezier te doen?”

Samengesteld gezin

Chantal werd eind maart 2018 de trotse moeder van Bobby. De presentatrice en haar man Marco Geeratz hebben nog een zoon, James. Uit een eerder huwelijk heeft Marco nog drie kinderen.

Beeld: ANP, Instagram