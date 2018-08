Zoontje Chantal Janzen laat zijn moeder flink schrikken ’s nachts

Al ruim vier maanden geniet Chantal Janzen intens van haar zoontje Bobby, en gelukkig mogen wij via Instagram regelmatig meegenieten van het kleine mannetje. Zo deelde de presentatrice onlangs een bijzondere mijlpaal en krijgen we nu te zien hoe het jochie er ’s nachts bij ligt.

Toen Chantal een oogje opendeed ’s nachts en een blik wierp op de babyfoon, schrok ze zich een hoedje. Bobby keek namelijk recht in de camera, waardoor de moeder ineens ‘oog in oog’ stond met haar zoon. ‘Dit zag ik vannacht op de babyfoon toen ik even wakker werd om 02.45 uur’, schrijft Chantal in haar Instagram Stories. ‘Hai hai, what’s your plan, dude?‘

Bobby

Baby Bobby werd op 29 maart geboren en is het tweede kindje van Chantal en haar man Marco. Samen met broer James deelt Bobby nog een broer en twee zussen uit een eerder huwelijk van Marco.

