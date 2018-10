Feest: kleine André is jarig en dat viert papa Hazes met een geweldige foto

Het is groot feest in huize Hazes. De (niet meer zo) kleine Dré mag namelijk vandaag twee kaarsjes uitblazen. En dat vieren zowel André als Monique met een prachtige post op Instagram.

Gezegend

De birthday boy zit voor een muur vol graffiti waarbij hij lekker aan het kliederen is. Monique schrijft: ‘Ik kan niet omschrijven hoe gezegend ik me voel dat jij er voor gekozen hebt mij mama te maken … Vandaag vieren we jouw dag! ‘Mama hou jou’ oneindig”, aldus de trotse moeder.

De allergrootste Hazes

Ook André plaatst een lieve post met weer een iets andere foto van zijn zoontje. “De allergrootste Hazes is jarig! Jij bent het allerbeste wat papa kon overkomen”, aldus Hazes. “Wat zijn wij gezegend met zo’n lief, eigenwijs, knap, gezond, grappig mannetje. Ik ben dankbaar voor alles wat ik mag doen en heb bereikt. Maar dat jij ‘papa houw jouw’ zegt, is mijn allergrootste prestatie.”

De post van Monique:

De post van André:

