Hieperdepiep… hoera! Airen en Taeke delen mierzoete foto’s van hun jarige zoontje

De slingers mogen worden opgehangen in huize Taekema, want het zoontje van Airen Mylène en Taeke is vandaag 1 jaar geworden! Op Instagram delen de trotse ouders een paar zoete foto’s van de schattige Bodhi.

“Hoeraaaaaa! 1 jaar alweer! Gefeliciteerd Bodhi! Heerlijk ventje ben je”, schrijft Airen bij het schattige kiekje van de vrolijke Wie is de Mol?-baby.

#Throwback

Taeke gaat terug in de tijd op de verjaardag van zijn kind. Hij deelt een foto van het jochie dat lekker ligt te slapen bij papa. “Vandaag 1 jaar geleden!”, schrijft de hockeyer erbij. “Wat gaat het snel, maar wat geef je ons veel geluk!”

Wie is de Mol?-koppel

Airen Mylene en Taeke Taekema deden tegelijkertijd mee aan Wie is de Mol? in 2016. Tijdens de opnames kregen de twee zo’n goede band dat het zelfs uitmondde in een relatie. Twee jaar later werd als kers op de taart zoontje Bodhi geboren.

