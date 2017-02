Zoons Audrey Hepburn in de clinch over erfenis

Audrey Hepburn overleed in 1993, na een indrukwekkende filmcarrière. Haar bezittingen droeg ze over aan haar twee zoons; Luca Dotti en halfzoon Sean Ferrer. De twee hebben nu echter onenigheid over de erfstukken van hun moeder.

Liefdadigheidsinstelling

De 47-jarige Luca en de de 56-jarige Sean richten samen een liefdadigheidsinstelling op in naam van hun moeder Audrey. Het doel van de instelling is geld ophalen met allerlei uiteenlopende tentoonstellingen, waarin items uit het leven en loopbaan van Hepburn te zien zijn. De naam van de stichting is Audrey Hepburn Children’s Fund.

Beschuldiging

Nu hebben de twee broers onenigheid over de gang van zaken met de stichting. Luca Dotti beschuldigd zijn halfbroer Sean Ferrer ervan dat hij ervoor gezorgd heeft dat de het steeds slechter met de stichting gaat. Sean trad in 2012 af als voorzitter van de stichting, aangzien hij kampte met persoonlijke en financiële problemen.

Onzekere toekomst

Volgens Luca dwarsboomt Sean de stichting, en heeft hij er al meerdere malen voor gezorgd dat tentoonstellingen niet door konden gaan. In de verklaring van Luca staat dat Sean de werkzaamheden van de stichting zodanig tegenwerkt, dat het niet zeker is of de stichting kan blijven bestaan. Of het geschil daadwerkelijk het einde van de Audrey Hepburn Children’s Fund zal betekenen, is nog onduidelijk.

Bekijk hieronder het beroemde fragment uit de klassieker Breakfast at Tiffany’s. We will always love you, Audrey!

Bron: RTL, Youtube

Lees ook: