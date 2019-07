Wat een knapperd! Zo ziet de jarige zoon van Trijntje Oosterhuis er nu uit

Het is feest in huize Oosterhuis! De tweede zoon van Trijntje, Marijn, mag vandaag namelijk 13 kaarsjes uitblazen. En dat laat de zangeres natuurlijk niet geruisloos voorbijgaan. Ze viert het met een bijzonder eerbetoon op Instagram en op de foto’s is te zien dat haar kind al écht een grote jongen is.

“Liefste Marijn! Vandaag ben je jarig, 13 jaar”, begint Trijntje haar verhaal bij de fotoreeks. “Zo snel ben je uitgegroeid tot een prachtige vrolijke jongen met altijd goeie positieve zin! Superveel discipline voor je voetbal en je school. Een ijzeren wil om door te zetten!”

Kanjer van een zoon

Ze vervolgt: “Het gezelligste en liefste broertje voor je zusje en al je broertjes. Een echte vriend om op te bouwen voor je vrienden. En een kanjer van een zoon en groot geluk voor je moeder en je vader! Wij zijn blij lieverd dat je ons leven al 13 jaar zoveel mooier maakt! Trots op je. #marijnvandeneedenjarig #gefeliciteerd #13 #kanjer #trots #dankbaar #liefde#familie.”

Scheiding

In 2012 gingen Trijntje en haar ex-man Sander van den Eeden uit elkaar, met wie ze twee kinderen heeft: Jonas en Marijn. Dat was geen makkelijke periode, aldus Trijntje. “Als je als ouders uit elkaar gaat, voel je je daar schuldig over. De jongens waren 8 en 6, de scheiding is heel pittig geweest. Maar het is ook alweer 7 jaar geleden. Soms word ik geportretteerd in interviews als een huilende weduwe. Jongens, kom op! Ik heb een dochter van ruim 3 jaar oud, ik ben dolgelukkig in mijn nieuwe leven.” In december 2015 werd de zangeres nog de trotse moeder van de kleine Maël Joni Ronde. Dit dochtertje kreeg ze samen met haar grote liefde Alvin Lewis.

