Ook zoon Luke Perry reageert op overlijden vader: ‘Mijn hart is gebroken’

Luke Perry was de trotse vader van twee kinderen: Sophie en Jack. Zijn dochter reageerde woensdag al op zijn plotselinge overlijden en nu heeft haar broer ook een tweetal foto’s gedeeld met de ‘Riverdale’-acteur. “Voor mij was hij altijd gewoon papa.”

Jack is een professioneel worstelaar en deelt dan ook een foto van een van zijn wedstrijden, waarop zijn vader op de achtergrond te zien is. “Hij was heel veel voor heel veel mensen. Voor mij was hij altijd gewoon papa”, schrijft hij erbij. “Hij steunde me in alles wat ik deed en inspireerde me om de beste versie van mezelf te worden. Ik heb zoveel van je geleerd en het breekt mijn hart dat je niet meer bij mijn toekomst gaat zijn. Ik ga je elke dag, die ik op aarde doorbreng, missen en ik zal er alles aan doen om jou te laten voort leven. Ik houd van jou, papa.”

Beroerte

Enkele dagen nadat hij een beroerte kreeg, is Luke Perry afgelopen maandag overleden. De ‘Riverdale’-acteur, die in de populaire serie de rol van Fred Andrews vertolkte, stierf maandag in een ziekenhuis in Burbank.

Beeld: ANP, Instagram