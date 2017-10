Heidi Montag en Spencer Pratt hebben een zoontje gekregen!

Heidi Montag is zondag bevallen van een zoon. De realityster en haar man, The Hills-collega Spencer Pratt, hebben het jongetje de naam Gunner Stone gegeven.

Een paar maanden geleden liet Spencer nog weten dat de kleine misschien Speidi, de ‘stelletjesnaam’ van Spencer en Heidi, als tweede naam zou krijgen. ‘Het is een realistische optie. We hebben een voornaam die daar goed bij zou passen’, zei hij toen. De realityster grapt destijds ook dat de naam Chris nog kans maakt, zodat de baby een naam zou delen met acteur Chris Pratt.

De kersverse vader zou graag zien dat zijn zoon een ster wordt op social media, zo liet hij vorige maand weten in een Amerikaans radioprogramma. Het stel liet bij het kiezen van een naam voor de kleine verschillende opties varen, omdat de bijbehorende social media-accounts al in gebruik waren. ‘Dit kind krijgt een iPhone bij zijn geboorte’, zei Spencer in het interview. ‘We leven in een nieuwe wereld waarin iedereen om aandacht leurt, en ik geef hem daarbij graag een voorsprong. Ik wil dat mijn baby een professionele contentmaker wordt.’

Bron: ANP | Beeld: Alberto E. Rodriguez (ANP)