Zo ziet de 12-jarige zoon van Glennis Grace eruit

Glennis Grace timmert momenteel hard aan de weg over de grens met haar deelname aan ‘America’s Got Talent’. Binnenkort schittert de zangeres in de halve finale van de talentenshow, maar afgelopen weekend bracht ze weer een bezoekje aan Nederland. En op Schiphol stond niemand minder dan haar zoon zijn moeder op te wachten.

Anthony Shane Majri, het zoontje van Glennis, is 12 jaar oud en komt regelmatig ter sprake tijdens de shows van ‘America’s Got Talent’. De zangeres is zo trots als een pauw op haar kind, zo laat ze ook niet onbenoemd op Instagram. Bij de liefdevolle foto’s schrijft Glennis dingen als: ‘My all, blij dat ik jouw mama mag zijn’, en: ‘Zo trots om jouw moeder te mogen zijn, ik zou niet zonder je kunnen.’

Gezinsuitbreiding

Glennis kreeg Anthony Shane met tourmanager Moos Majri, met wie de zangeres tot 2012 zes jaar samen was. Vandaag de dag is ze gelukkig in de liefde met de 23-jarige Lévy Simon en liet ze onlangs vallen dat ze best nog een kind zou willen. ‘Eigenlijk wilde ik er drie, maar ik ben al blij met een tweede’, aldus Glennis in een interview met Veronica Magazine. ‘Mochten het er meer worden, graag. Maar het moet je wel gegeven zijn, zeker op latere leeftijd. Een kind is een wonder. Ik hang de vlag uit als het zover is.’

Bron: Libelle.nl, AD.nl | Beeld: ANP, Instagram