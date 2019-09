Zien: zingende zoon Glennis Grace steelt de show op feestje

Dat Glennis Grace (41) een verbluffend goede zangeres is, staat vast. Maar haar 13-jarige zoon kan er blijkbaar ook wat van. Op Instagram is te zien hoe Anthony een fantastisch optreden geeft waar zijn moeder alleen maar trots op kan zijn.

Glennis vindt het geweldig om te zien dat haar zoon in haar voetsporen treedt. “He got it from his mama!”, schrijft ze dan ook vol bewondering bij de video.

Knap joch

Ook fans van de zangeres prijzen Anthony de hemel in. “Het verbaast me niets dat hij ook zingt. Je hebt gelijk, hij heeft het van zijn geweldige moeder!”, schrijft iemand. Een ander reageert: “Wat een muzikaal talent! En de goede looks zitten blijkbaar ook in de familie.”

Lees ook

Glennis Grace over haar Whitney-shows en een nieuw album: ‘Ik kan niet kiezen’



Gezinsuitbreiding

Glennis kreeg Anthony Shane met tourmanager Moos Majri, met wie de zangeres tot 2012 zes jaar samen was. Vandaag de dag is ze gelukkig in de liefde met Lévy Simon en liet ze onlangs vallen dat zij best nog een kind zou willen. “Ik ben niet meer de jongste, in elk geval wat betreft vruchtbaarheid”, vertelde ze onlangs in Flair. “Het was voor mij dus handig om te weten hoe hij daar in staat. Hij wil gelukkig vader worden.”

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Instagram, Esmee Franken voor Flair