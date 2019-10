Zien: jongste zoon Chantal Janzen blijkt nu al een echte entertainer te zijn

Het lijkt erop dat het zoontje van Chantal Janzen (40) nu al in de voetsporen van zijn moeder treedt. Niet alleen valt het fans van de presentatrice op dat Bobby qua looks enorm op haar lijkt, maar ook blijkt het jochie nu al een rasentertainer te zijn.

Via Instagram deelt Chantal weer een mierzoet kiekje van de éénjarige Bobby. “Muziek maken met opa. Zo zat ik vroeger ook bij mn vader”, schrijft ze erbij, gevolgd door een hartje. Op de foto is te zien hoe het mannetje zich vermaakt achter de piano.

Kerstmis

Chantal zou Chantal niet zijn als ze ook een geinig tintje geeft aan het bijschrift. Zo verklapt ze dat Jingle Bells momenteel het favoriete liedje is van Bobby. “Da’s wel een beetje jammer. Moet nu dertig keer per dag gespeeld worden”, aldus de blondine. “Merry Christmas alvast, jongens.”

Lief snoetje

Het duurt misschien nog even, maar bij in huize Geeratz-Janzen zit de kerstsfeer er dus al helemaal in. En daar is niets mis mee, als het aan de volgers van Chantal ligt. “Het is nooit te vroeg voor kerst, ik luister nu al kerstmuziek!”, biecht iemand op. Anderen benoemen hoe schattig het jongste kind van de presentatrice is. “Wat een lief snoetje”, klinkt het. En: “Zo lief!” Ook laat iemand weten: “Hij lijkt veel op jou!”

Lees ook

Hilarisch kiekje: zoons Chantal Janzen spannen samen tegen moeder



Happy family

Chantal werd eind maart 2018 de trotse moeder van Bobby. De presentatrice en haar man Marco Geeratz hebben nog een zoon, James. Uit een eerder huwelijk heeft Marco nog drie kinderen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP, Instagram