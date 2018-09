Volgende week viert Mees Kingston, het zoontje van Bridget Maasland, alweer zijn tiende verjaardag. Op Instagram deelt de presentatrice een foto van de bíjna puber waarop te zien is dat ie niet alleen groot, maar ook razendknap geworden is.

Goede looks

Wie de foto bekijkt – waarop Mees hondje Zack knuffelt – ziet meteen: die prachtige, volle lippen heeft-ie van zijn moeder. No doubt. Ook zijn blonde lokken lijkt hij aan Bridget te danken te hebben – zijn vader Pepijn Padberg beschikt namelijk over bos donkerbruine lokken.

Instasucces

Bridget is overduidelijk apetrots op haar Mees: ze post geregeld foto’s van hem én hen samen op haar Instagramaccount. Zelf is Mees, die op 13 september tien kaarsjes uit mag blazen, ook behoorlijk actief op het sociale medium. In de bio op zijn eigen account staat dat hij ‘10.000 volgers wil’ en hij is al hard op weg: de teller staat inmiddels op bijna 2.000.

Geboren entertainer?

Het lijkt erop dat hij – net als zijn moeder – de entertainmentwereld in wil; hij vlogt, schrijft nummers die hij zelf ‘rapt’ en gaat maar wat graag met bekend Nederland, onder wie bekende voetbalspelers van onder meer het Nederlandselftal en zijn favoriete club, Ajax.

Dit bericht bekijken op Instagram These two!! ❤❤❤❤ Een bericht gedeeld door Bridget (@bridgetmaasland) op 5 Sep 2018 om 6:10 (PDT)

Posts van Mees’ eigen pagina:

