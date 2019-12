Zoon Bridget Maasland verklapt: zó denkt hij over André Hazes

Dat André Hazes (25) de zoon van Bridget Maasland (45) al ontmoet heeft, is geen nieuws. Op beelden lijken de twee mannen het goed met elkaar te kunnen vinden, maar wat vindt Mees nu eigenlijk echt van de nieuwe vlam van zijn moeder?

Op de openingsavond van het Wereldkerstcircus is Bridget samen met haar zoon op de rode loper verschenen. Wanneer het elfjarige jochie gevraagd wordt gevraagd naar André, is hij heel duidelijk. “Ik vind hem aardig”, zegt hij tegen Shownieuws.

Overbodig

Vorig weekend bracht de zanger al een regenachtige dag door bij zijn kersverse vriendin en Mees, en uit beelden bleek dat het stel het goed met elkaar te kunnen vinden. Zo goed, dat de presentatrice al een beetje overbodig is. “Mam, je bent nu echt definitief ontslagen”, horen we Mees roepen, waarop André antwoordt: “Ik heb daar verder niks over te zeggen, hè?”

De tekst gaat verder onder de foto.

Bridget en Rachel

André lijkt het in elk geval minstens zo goed te kunnen vinden met Mees als Bridget met haar nieuwe schoonmoeder. “Bridget is top!”, liet Rachel onlangs weten. “Ik kan ongelooflijk met haar lachen. We hebben echt dezelfde humor.” Na hun eerste ontmoeting deed Bridget ook al een boekje open over de band met haar nieuwe schoonmoeder. “Wat een leuk wijf!”, zei ze in RTL Boulevard. “We stonden bij het concert van André en we hebben eigenlijk alleen maar staan dansen, swingen en lachen! We houden zelfs al van elkaar!”

Lees ook

Rachel Hazes openhartig over herstelde band met André én Bridget als nieuwe schoondochter



‘Beetje pijnlijk’

Dat Rachel nu al lekker close is met zijn nieuwe liefje Bridget, zit Olcay Gulsen niet zo lekker. Zij nam het dan ook op voor de ex van André. “Het lijkt me aan de andere kant ook best wel een beetje pijnlijk voor Monique, toch? Die heeft een moeilijke band gehad met haar schoonmoeder.”

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.