Hilarisch kiekje: zoon André Hazes nu al net zo ondeugend als zijn vader

De appel valt niet ver van de boom. Dat bewijzen ook André Hazes en zijn zoon. Het jochie is behoorlijk ondeugend, en dat herkent de zanger maar al te goed.



André junior steekt op het strand zijn middelvinger op, met een grote glimlach op zijn gezicht. Behoorlijk ondeugend, iets wat de zanger wel kan waarderen. “En nu lijk je op je vader”, grapt André op Instagram. Danny de Munk ziet zelf ook een overeenkomst met Ciske de Rat. Jim Bakkum, Bas Smit en Kirsten Schilder hebben eveneens hard gelachen om het kiekje van het ondeugende jochie.

Relatieproblemen

André en zijn Monique gaan momenteel een roerige tijd door. Volgens bekenden zou het echt over en uit zijn tussen de twee. In RTL Boulevard bevestigde de zanger het nieuws dat er inderdaad sprake is van relatieproblemen. Toch betekent dat niet dat de liefde over is. “Wij houden heel veel van elkaar”, vervolgt de zanger. “Het is een goed wijf en iedereen heeft af en toe wat.” De focus ligt nu volledig op hun zoontje.

Overspel

De breuk tussen André en Monique zou alles te maken hebben met de openlijke flirts met Nikkie Plessen. De vriendin van de zanger heeft namelijk eerder in Glossy gezegd het niet te tolereren als haar geliefde vreemd zou gaan. “ We hebben het er weleens over gehad”, aldus Monique destijds. “Ik heb het nooit meegemaakt, maar ik denk dat ik hem nooit zal kunnen vergeven, want dan is het respect weg.”

Dit bericht bekijken op Instagram En nu lijk je op je vader😂 Een bericht gedeeld door Andre Hazes (@andrehazes) op 24 Aug 2019 om 12:33 (PDT)

