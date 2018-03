Zo zouden de kinderen van Harry en Meghan eruit komen te zien

De koninklijke bruiloft van prins Harry en Meghan Markle komt steeds dichterbij; op zaterdag 19 mei zullen de twee elkaar het jawoord geven. Daarna is het wachten op de volgende stap (lees: gezinsuitbreiding), waar de toekomstige royal al wél het een en ander over heeft laten vallen.

Lees ook: Prachtig: dit is de huwelijksuitnodiging van prins Harry en Meghan Markle

Tot het moment daar is, krijgen we alvast een idee hoe de kids van Harry en Meghan eruit kunnen komen te zien. The Sun schakelde Joe Mullins in, een forensisch kunstenaar. Hij maakt in het dagelijks leven onder meer tekeningen van vermiste kinderen. In opdracht van het Britse merk tekende Mullins – op basis van foto’s van het stel – de toekomstige kinderen van Harry en Meghan.

Hieronder zie je het resultaat van de mini me’s. Wat vind jij?

What Will Prince Harry And Meghan Markle’s Children Look Like? A Forensic Artist Gives Us A Glimpse Of Future Royals https://t.co/0JavoItsih pic.twitter.com/ziNWW4WumF — The Stars Post (@thestarspost) 21 maart 2018

Wil je niets meer missen van Flair? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Bron: Libelle | Beeld: ANP, Twitter