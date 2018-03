Zo ziet de tweejarige dochter van Trijntje Oosterhuis er nu uit

Trijntje Oosterhuis houdt haar privé-leven het liefst zo veel mogelijk voor zichzelf, maar af en toe geeft de zangeres haar fans een uniek kijkje in haar leven. En dat betekent dus ook qua foto’s van haar kroost. Hoewel haar kinderen Marijn, Jonas en de kleine Maël niet heel vaak te zien zijn op haar Instagram, trakteert Trijntje haar fans deze week op een wel hele schattige foto van haar jongste dochter.

‘Dit kleine vrouwtje kijkt heel vrolijk naar zich zelf in de spiegel. Nu al een prachtige vrouw. En wat een groot voorrecht om haar moeder te mogen zijn Happy Womans Day’, schrijft de trotse moeder bij de foto. Op het plaatje is dan ook goed te zien hoe groot de prachtige Maël, die afgelopen december alweer twee kaarsjes mocht uitblazen, is geworden. En dat is ook haar volgers niet ontgaan. ‘Zo schattig’, ‘Wat een mooi meisje’ en ‘Echt een prinsesje’ is dan ook slechts een greep uit de vele liefdevolle reacties. Eén ding is zeker: Trijntje en haar vriend Alvin zijn apetrots op hun dochter.

Een bericht gedeeld door Trijntje Oosterhuis (@trijntjeoosterhuis) op 8 Mrt 2018 om 12:21 (PST)

Beeld: Instagram, ANP