Zó zien Oh Oh Cherso’s Sniper en Little Princess (die nog steeds samen zijn!) er nú uit

Oh Oh Cherso (bijna) iedereen keek het! Sniper en Little Princess, oftewel Vincent en Roos, waren vanaf de allereerste aflevering van de reality serie tot over hun oren verliefd op elkaar. En nu, bijna 10 jaar later zijn ze nog steeds gelukkig samen.

Sterker nog: de twee Hagenezen stapten vorig jaar in het huwelijksbootje en hebben ook een kindje gekregen!

Op 18 januari 2018 werden ze de trotse ouders van Jesse Finn. Hun zoontje is inmiddels alweer een jaar oud.

Reality fairytales do come true…

Bron: Shownieuws.nl | Beeld: Brunopress & Instagram