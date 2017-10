Zo zien de zoons van Janny van der Heijden eruit

De afgelopen weken zagen we Janny van der Heijden schitteren in ‘Heel Holland Bakt’. Als de blondine geen lekkernijen aan het proeven is, brengt ze tijd door met haar zoons.

Geen bakkers

Janny heeft twee zoons met haar ex-man. En nee, haar jongens (of eigenlijk al mannen) zijn geen bakkers. Haar oudste zoon Roderick (38) zit in de kunst en haar jongste zoon Diederick (29) doet modellenwerk en is daarnaast China-deskundige en Japanoloog.

Het Heel Holland Bakt-jurylid samen met haar 2 zoons:

Een bericht gedeeld door Roderick van der Lee (@roderickvanderlee) op 16 Okt 2016 om 1:57 PDT

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: Libelle | Beeld: ANP