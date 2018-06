Zo wist Oprah de moeder van Meghan Markle te strikken voor een interview

Oprah heeft in haar leven heel veel mooie en ingrijpende interviews mogen doen, maar een interview met Meghan Markle’s moeder Doria Ragland stond nog hoog op haar lijstje. Of dat een groot interview is gelukt is nog maar de vraag. Wel brachten de twee wat tijd met elkaar door. En daar zou ze volgens de media wel het een en ander voor hebben moeten doen.

Zo gingen lange tijd de geruchten dat Oprah de moeder van de hertogin van Sussex zou hebben omgekocht met peperdure cadeaus. ‘Daar is niets van waar’, laat Oprah deze week weten. ‘Weet je wat die cadeaus waren? Het waren kumquats! Doria is heel goed in yoga, dus ik zei dat ze haar yogamat en sportschoenen mee moest nemen voor het geval dat we samen yoga oefeningen in de tuin wilden doen.’

Kumquatboom

Geen dikke cheque of andere capriolen, maar een mandje kumquats was genoeg. En daar hoefde Oprah niet eens voor naar de supermarkt te rijden. ‘Toen ze aankwam had ze twee tassen bij zich, een met haar yogaspullen en een met eten. Ze zei dat ze gek is op kumquats en ik vertelde dat ik een kumquatboom heb. Ik vroeg haar dus of ze er een paar wilde hebben.’

Royal wedding

Volgens de tv-presentatrice had ze dus maar weinig nodig voor wat spannende informatie rondom de royal wedding. ‘Alle mensen die dachten dat ik haar met cadeaus probeerde om te kopen, het ging gewoon om een mandje kumquats! Als die ervoor kunnen zorgen dat je een interview krijgt, dan ben ik daar helemaal voor.’ En zeg nou zelf: als je bij iemand dan toch je verhaal wil doen, dan kan het maar bet bij Oprah zijn.

